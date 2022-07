L’estate, ed in generale le stagioni contraddistinte dal caldo sono tendenzialmente quelle “preferite” dalla maggior parte della popolazione, che associa questi periodi con il relax e le vacanze. Tuttavia la “bella stagione” porta con se una lunga serie di fattori più o meno collegati alle temperature, che solo parzialmente i contesti moderni riescono a limitare. Le zanzare costituiscono in tal senso una forma di “disturbo” oramai conosciuta ed in qualche modo “attesa” da parte della maggior parte delle persone che vivono in climi sufficientemente caldi ed umidi almeno per alcuni periodi dell’anno. Com’è noto, gli esemplari femminili delle zanzare hanno bisogno di sangue per sopravvivere e per far “procreare” la prorpia prole, in molti casi questi animali scelgono proprio gli esseri umani come “vittime”. Oltre ai numerosi rimedi chimici, esistono anche molte piante che hanno un’azione considerabile “repellente” sotto tutti i punti di vista.

Le zanzare si allontanano se hai queste piante in balcone

Si tratta sopratutto di piante da fiore (ma non solo) che emanano un aroma decisamente sgradevole per le zanzare. Un esempio è costuito dall’erba gatta, solitamente piantata da chi possiede un gatto, proprio perchè questi animali hanno bisogno di assumere questa pianta per favorire l’azione digestiva. L’erba gatta ha un effetto negativo sulle zanzare dato che contiene una sostanza definita nepetalattone, che risulta essere insopportabile per questi insetti.

Anche le piante della lavanda e della citronella, risultano essere particolarmente efficaci, oltre a fornire un colpo d’occhio di sicuro effetto data la bellezza di queste piante da fiore. Molto efficaci anche le piante di bergamotto o eucalipto, oltre alla menta ed al basilico, che grazie al caratteristico aroma possono aiutarci a tenere lontani questi insetti molesti e fastidiosi.

Trattandosi nella maggior parte di piante piuttosto facili da gestire e mantenere, è sicuramente una buona idea optare per almeno una di queste piante.