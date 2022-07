Mai più escrementi di piccione nel balcone: ecco cosa fare

Gli escrementi di piccione nel balcone sono davvero un problema fastidioso e antigienico che va eliminato fin da subito. Purtroppo, questi volatili cittadini scelgono il posto in cui si sentono più al sicuro e in cui possono trovare una fonte di cibo. Quindi se vogliamo eliminare il problema alla radice dobbiamo prima di tutto togliere le probabili fonti di cibo.

Dove trovano il cibo i piccioni? Spesso mangiano le briciole che buttiamo dai nostri balconi quando spazzoliamo la tovaglia. Oppure possono mangiare gli scarti presenti nei bidoni della spazzatura. Se questi due casi aderiscono con la nostra problematica ciò che dobbiamo fare è sbattere la tovaglia sul balcone e poi raccogliere le briciole con paletta e scopa. Per quanto riguarda i bidoni della spazzatura, invece, dobbiamo assicurarci di chiuderli così che non riescano a rifornirsi degli scarti alimentari.

Una soluzione efficace per non avere più escrementi di piccione nel balcone

I piccioni sono famelici ma sono anche alquanto paurosi e questa caratteristica volge a nostro favore. Infatti, possiamo collocare delle figure che vadano a spaventare i volatili con la sola loro presenza. Però, questa soluzione è temporanea: non appena i piccioni si accorgeranno che non stanno interagendo con una figura umana o animale reale, riprenderanno le loro vecchie abitudini.

A meno che alla figura non decoriamo delle parti svolazzanti o dei rumori di sottofondo. Per esempio, potremmo realizzare un fantoccio con l’involucro dell’uovo di pasqua. In questo modo, i piccioni vedranno la superficie riflettente muoversi a ogni singola folata di vento. Se poi ci aggiungiamo un proiettore di versi di animali ecco che abbiamo combinato le due opportunità.

In commercio vendono delle forme di animali che muovono gli occhi ed emettono suoni, realizzati proprio per allontanare i piccioni che infestano gli spazi abitativi della nostra casa. Si possono trovare anche nei negozi specializzati che vendono arredi per il giardino o dal fiorista. Alcuni di questi modelli funzionano a energia solare e risultano quindi economici e resistenti.

Altre soluzioni che possono allontanare la presenza molesta dei piccioni

Un’altra soluzione efficace è quella di posizionare delle griglie o delle tende. Le griglie sono esteticamente disturbanti ma sono una soluzione valida. Di fatto, impediscono al volatile di appoggiarsi sul nostro balcone e quindi di lasciare qualche ricordino. Però, ammettiamolo: sono piuttosto scomode. Come soluzione risulta efficace su degli spazi che non sono a nostra disposizione.

In alternativa, possiamo optare per delle tende. Vanno bene sia i tendaggi classici che le zanzariere. Voglio far notare, però, che con i tendaggi classici abbiamo una migliore resa in quanto si muovono con il vento e questo disturba gli animali. In tal senso sono perfette le tende leggere così che possano muoversi e dondolare in maniera quasi costante.

D’altro canto se le zanzariere vanno a chiudere i punti di appoggio dei piccioni, sono ugualmente efficaci. Possiamo attaccare un gancio esterno al poggiolo del balcone così che andiamo a impedire lo spazio di appoggio. Grazie a queste idee i piccioni non saranno più un problema e noi smetteremo di pulire i loro ricordini.