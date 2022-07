Abbiamo di recente affrontato le personalità con le quali sembra essere particolarmente facile essere in disaccordo e quindi litigare, ma parallelamente è opportuno anche valutare le personalità che al contrario hanno questa forma di dote vera e propria che rende molto complicato instaurare conflitti verbali (e non solo) con queste personalità. Non tutti sono uguali, comunque: alcuni semplicemente sono “troppo buoni” per scatenare e mantenere conflitti, altri invece sono così poco rancorosi da lasciar correre tutto. Secondo lo zodiaco i segni che seguono sono quelli con i quali è quasi impossibile litigare.

Niente litigi! Con questi segni zodiacali è (quasi) impossibile litigare

Capricorno

E’ abbastanza permaloso ma equilibra questo tratto con un livello di rancore molto ridotto. Tradotto in parole semplici anche se qualcosa o qualcuno è fonte di nervosismo per lui/lei, Capricorno “passa oltre” e non da peso alle questioni se non realmente necessario. Quando è portato al litigio non è solito “gettare benzina sul fuoco”, anzi fa proprio il contrario.

Toro

E’ bello “lucchettato” e chiuso, ecco perchè è difficile partecipare a conflitti con un Toro, che è un segno molto geloso delle proprie sensazioni e delle proprie intimità, quindi semplicemente non da la possiiblità di litigare con lui.

Bilancia

Il più equilibrato tra i segni, come evidenzia anche la simbologia stessa, non riesce a star simpatico a tutti proprio per una tendenza diffusa ad essere sempre molto diplomatico. Essendo molto logico e sempre tranquillo, anche se “punzecchiato” Bilancia non cade nelle provocazioni e molto abilmente “dribbla” i litigi con grande naturalezza.