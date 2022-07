Oroscopo Paolo Fox domani, 5 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 5 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 5 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà contraria: occhio ai rapporti di coppia, potrebbero essere un po’ nervosi! Il fatto è che tu sei una persona che detesta sentirsi vincolata. Hai bisogno di sapere che esiste sempre una via di uscita, se dovessi averne abbastanza. Rispetto al passato, in cui eri assorbito dai problemi in amore e in famiglia, d’ora in poi potrai portare avanti i progetti con successo e determinazione.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarà un’altra giornata in cui sarai alquanto dubbioso. Da giugno ti senti un po’ smarrito, forse perfino scoraggiato. Tu, in genere, sei una persona che ama darsi da fare, ma le cose ultimamente non sono andate come avresti voluto tu. Non innervosirti, se dovrai ripartire da zero! Prudenza doppia in amore.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potrai contare ancora su una splendida Venere in Gemelli e su Giove in aspetto favorevole. E lo saranno per tutta la prima metà del mese. Per cui via libera a progetti di lavoro o a nuove storie d’amore. L’unico problema potresti averlo se al tuo fianco hai una persona tradizionalista, incapace di comprendere il tuo spirito da grande sperimentatore e innovatore.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovrai usare la massima cautela in amore, per contrastare gli effetti della Luna opposta. Aspetta a prendere decisioni importanti: la seconda metà del mese sarà migliore rispetto alla prima. In questi giorni non dovresti farti tentare dai ricordi passati, ma sforzarti di guardare avanti. Ti attende un periodo molto promettente, da ogni puto di vista.