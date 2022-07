I problemi di cuore iniziano a manifestarsi fin dalle prime “cotte” adolescenziali e in molti casi “preparano” il terreno a quelle che saranno in alcuni casi solo le prime delle delusioni amorose. Queste rappresentano una realtà così radicata e diversificata, e profondamente “umana” da diventare il soggetto di tantissime manifestazioni artistiche e di intrattenimento. Se nessuno ambisce ad essere deluso in amore, esistono indiscutibilmente alcune personalità che sono maggiormente tendenti a causare queste delusioni d’amore. Quali sono, secondo lo zodiaco, questi segni?

Questi segni sono soliti per provocare delusioni in amore. Li conosci?

Sagittario

Sagittario è un segno abituato a convivere con altre persone: in amore è molto affidabile e anche molto intrigante perchè non prova mai ad “interpretare” le vesti di qualcun altro. Allo stesso tempo però è un “rovina relazioni”, pur non facendolo apposta. Questo sopratutto a causa di una tendenza a perdere interesse in praticamente ogni persona in poco tempo. Troppo “selvaggio” e poco abitudinario per poter essere legato a lungo a qualcuno.

Gemelli

E’ spesso incompreso e neanche lui sa esattamente cosa vuole. Molto incoerente e stancante dal punto di vista sentimentale, a volte è lui stesso a porre fine alle relazioni e anche quando non avviene è causa di stress comune. Impossibile da cambiare, Gemelli spesso passa da una relazione all’altra in maniera frequente.

Capricorno

Segno tendenzialmente fedele e molto legato al partner, è “complice” di un diffuso disinnamoramento che solitamente arriva anche a seguito di una delusione di scarsa importanza. Capcirono perde interesse molto facilmente e sostanzialmente, può farci poco, ecco perchè sviluppa delusioni in amore.