Esistono tantissimi tipi di bugiardi, come abbiamo tra l’altro anche già osservato: chi mente per motivi pratici, professionali o legati a ragioni sentimentali, ma anche chi lo fa in modo così naturale da neanche rendersene conto. Al contrario, alcune personalità neanche così rare si dimostrano praticamente incapaci di mentire, e se sono proprio costretti a farlo, evidenziano un disagio percepibile e palpabile a più livelli. Ma non tutti i segni che non sanno mentire sono uguali: ecco quali sono secondo lo zodiaco.

Questi segni zodiacali non sanno mentire! Li conosci?

Vergine

Non ama assolutamente mentire e quando può, ossia quasi sempre, dice la verità. E’ un pessimo bugiardo e ne è assolutamente consapevole ecco perchè, quando è costretto a mentire lo fa solo “parzialmente”, oppure fa ricorso alle bugie bianche, ossia quelle “innocenti”, che sono le uniche che non intaccano la propria moralità.

Cancro

Non sanno mentire sopratutto perchè sono trasparenti: in quanto segno sincero anche se non intenzionalmente, Cancro è fortemente portato a dire quanto più possibile la verità. E’ molto facile capire quando un Cancro mente, a partire dal linguaggio del corpo che è molto spesso decisamente evidente.

Ariete

Profilo schietto e spontaneo, non sente il bisogno di modificare la realtà con le bugie, e quindi non ne risulta assolutamente abituato. E’ uno schietto, che arriva dritto al punto, tutt’alpiù può considerare quasi accettabile le “mezze verità” ma non le bugie di sana pianta, inventate magari senza una ragione specifica e precisa. Ariete non comprende realmente perchè le persone al contrario tendono ad essere così “poco veritiere”.