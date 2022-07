In poco meno di un secolo di “vita”, il gettone telefonico ha indiscutibilmente modificato il modo di intendere la comunicazione “privata”, passando da strumento pionieristico, a qualcosa di assolutamente indispensabile nella vita di tutti i giorni, fino a diventare parte del passato, il tutto nel giro di relativamente pochi anni. Se le generazioni più giovani non lo hanno mai usato, e addirittura non sanno esattamente cosa sia ed a cosa serva, questa forma di oggettistica ha costituito qualcosa di essenziale per “avvicinare” le distanze, permettendo di usufruire dei telefoni pubblici dislocati in tutto il paese a partire dalla seconda metà del secolo scorso.

Strumento per telefonare

Il gettone telefonico è comunque nato molto prima delle cabine telefoniche, che hanno costituito uno dei simboli della “rinascita” dell’economia italiana (il cosiddetto boom economico) corrispondente al secondo dopoguerra: alla fine degli anni 50 tutti i gettoni, precedentemente sviluppati in modo separato da diverse aziende telefoniche dislocate su tutto il paese, sono stati standardizzati in un unico formato, mantenuto fino al 1980. Se la maggior parte di questi gettoni non è particolarmente interessante dal punto di vista del valore collezionistico, il discorso cambia sensibilmente per gli esemplari coniati prima della seconda guerra mondiale che sono più diversificati ma sopratutto più rari.

Si tratta di strumenti concepiti per “prendere il posto” delle monete per i telefoni pubblici, così da ridurre il rischio di manomissioni dovuti ai furti.

Questo gettone telefonico ti renderà ricco: ecco quale devi cercare

Un esempio è costituito da uno dei gettoni realizzati in bronzo dalla Società Telefonica delle Venezie, riconoscibile immediatamente per la presenza di una singola scanalatura per lato posta in maniera asimetrica. E’ un esemplare molto raro ed ambito dai collezionisti proprio perchè ha formalmente avuto una “data di servizio” piuttosto breve. Un esemplare in buone condizioni vale circa 50-60 euro, mentre uno tenuto perfettamente può far guadagnare fino a oltre 250 euro