La lingua italiana è piena di neologismi e parole che hanno un significato a volte difficile da definire: “seminare zizzania” indica nello specifico provocare conflitti e discordia tra due o più parti, con intenti anche piuttosto diversificati e vari. La zizzania è una forma di cereale che è considerato “molesto” per le coltivazioni perchè di scarso pregio e dannoso perchè sostanzialmente “da fastidio” ad altre forme di coltivazioni. Alcune personalità sembrano essere assolutamente accomunabili a questa tendenza, ma in maniera più volontaria: ecco chi semina zizzania secondo lo zodiaco, con maggior frequenza. Quali sono questi segni?

“Seminano” zizzania: quali sono questi segni dello zodiaco?

Ariete

Sono dei competitivi nati, quindi la loro capacità di seminare discordia è quantomeno considerabile “sensata” dal punto di vista strategico. Infatti non lo nascondono più di tanto: se c’è qualcuno che è considerabile un “ostacolo” per i loro obiettivi, semplicemente lo mettono in cattiva luce attraverso pettegolezzi ed altre metodologie.

Cancro

Segno molto sensibile che pur essendo empatico ed a fare “la vittima” un po’ troppo spesso, veste talvolta i panni del “carnefice”, nel rovinare le relazioni, uscendone spesso pulito ed “Innocente”. Questo perchè è molto bravo con le parole e ad instillare il seme del dubbio nelle menti delle persone. La motivazione? Spesso non c’è!

Acquario

Un po’ lo fanno apposta, un po’ risulta essere una conseguenza della loro struttura caratteriale: Acquario tende inevitabilmente a trovarsi ad influenzare le parti in contrasto tra loro, ma non è una coincidenza: a loro bastano poche parole per “gettare benzina sul fuoco”. Ma non sempre è qualosa di voluto.