Esistono piante e piante, una molto diffusa per la sua eleganza è proprio quella di cui andremo a parlare oggi. Famosa per i suoi caratteristici fiori, è una pianta da appartamento. Stiamo parlando dell’anthurium o anturio. Andiamo a vedere di che si tratta e come coltivarla nel modo giusto.

L’anthurium è una pianta che proviene dalle zone tropicali ed è appartenente alla famiglia delle Araceae. Viene considerata una pianta da appartamento perché in giardino non avrebbe il clima adatto per crescere.

È caratterizzata dalla presenza della spata, cioè una foglia rovesciata di colori accesi tipo il rosso e al centro ha lo spadice, cioè una spiga allungata con fiori ermafroditi. Ci sono circa 500 diverse specie di anthurium, che sono diverse per colore e per forma.

Anthurium: la pianta tropicale perfetta da appartamento per questo clima

Prima di comprare questa pianta, bisogna considerare tutte le necessità che richiede dato il clima tropicale da cui proviene. Ha bisogno di alte temperature e anche di una buona umidità.

Il problema sussiste in inverno, quando le temperature non devono scendere al di sotto dei 15°. Proprio per questo motivo non può essere coltivata in giardino. Non ci devono neanche essere sbalzi di temperatura, dato che anche questi potrebbe farla morire.

Deve essere posizionata in un luogo senza correnti d’aria, luminoso ma non deve avere raggi diretti del sole. Il terriccio ideale per questa pianta deve essere diviso in parti uguali di terra da giardino, sabbia e torba. Ha bisogno di annaffiature costanti e nel sottovaso bisogna mettere dell’argilla espansa con un po’ d’acqua per garantire il giusto livello di umidità. Prima della fioritura va annaffiata anche due volte al giorno, ovviamente se fa tanto caldo. Dalla primavera invece si deve concimare ogni 15 giorni, fino a settembre. Si deve usare del fertilizzante naturale. Non ha bisogno di essere potata, ma si devono solo eliminare le foglie secche. Se avete un gatto, questa pianta è sconsigliata perché potrebbe essere tossica.

Se coltivata bene, può fiorire anche tutto l’anno ma il periodo di massima fioritura è l’estate e dura un paio di mesi. Se i steli sono abbastanza pesanti si possono sorreggere con dei sostegni.