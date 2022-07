Cosa sono le bollette? Un fastidio necessario per la quasi totalità della popolazione, sostanzialmente un obbligo che tutti impariamo a comprendere seppur a non apprezzare. Le fatturazioni legate alle forniture di forniture energetiche e servizi infatti vengono calcolate proprio attraverso l’invio, tramite posta tradizionale oppure via telematica, delle fatture, solitamente a cadenza regolare di uno o due mesi. Per forza di cose, le bollette più urgenti ed importanti sono quelle legate a forniture indispensabili per vivere in modo “normale”: luce, gas e acqua, che manco a farlo apposta costituiscono i beni primari.

E’ sopratutto in queste settimane, in particolare dalla scorsa primavera, che il tema caro bollette è ritornato attuale, evidenziato da un ritorno ai consumi che ha fatto aumentare le richieste, e quindi i prezzi dei beni dopo due anni di pandemia. A tutto ciò ha influito anche la situazione in Ucraina che ha costretto gran parte delle nazioni europee a “tirare la cinghia” ed a chiedere approvvigionamento presso altre nazioni. Se le bollette continuano ad essere fonte di preoccupazione in quanto troppo “salate”, bisogna ricordarsi che in alcuni casi specifici queste non vanno pagate?

Attenzione a queste bollette, non pagatele mai: ecco quali

Facciamo riferimento ad una condizione in particolare, che prevede la decadenza del diritto di chiedere il pagamento da parte del fornitore, chiamata prescrizione. Una volta superato questo termine, legato ad una data precisa a seconda del tipo di fornitura fornita, il fornitore sostanzialmente non può più reclamare i pagamenti delle vecchie fatture, e ciò si applica anche sui conguagli. Nello specifico:

Le fatture dell’energia elettrica emesse fino al 2 marzo 2018, hanno una prescrizione di 5 anni, 2 anni a partire dal giorno successivo.

Le fatture del gas emesse fino al 1° gennaio 2019 si prescrivono ancora oggi in 5 anni, successivamente 2 anni a partire dal giorno successivo.

Le fatture dell’acqua acqua fino al 1° gennaio 2020 si prescrivono ancora oggi in 5 anni, dal giorno successivo la prescrizione è d 2 anni.

Le bollette del telefono non hanno subito cambi in termini di prescrizione: indifferentemente dalla data di emissione, questa resta di 5 anni.