Il basilico fa ormai parte delle nostre ricette, divenuto ormai simbolo del nostro paese ma molti non ne conoscono le origini. Il basilico è nativo dell’India, è arrivato in Grecia e in Italia intorno al 350 a.C. Utilizzato in Grecia come pianta ornamentale e in India considerata una pianta sacra.

Il nome deriva dal greco “basilikon” che poi è stato latinizzato “basilicum”, che significa pianta regale. Il basilico non ha avuto subito un ampio uso in cucina. Originariamente il suo uso era curativo: proprietà digestive, aiutava nella guarigione di ferite, mal di stomaco e altri problemi. Questo soprattutto perché prima si pensava potesse portare alla pazzia o ad altre patologie mentali. Difatti anche oggi il basilico, specialmente se consumato crudo, porta tantissimi benefici per la nostra salute.

Basilico crudo: cosa succede se lo mangi, tutto quello che nessuno sa

Questa pianta aromatica contiene tantissime vitamine e sali minerali, benché abbia un apporto calorico praticamente nullo e un indice glicemico molto basso. Esso può quindi essere aggiunto a tutti i nostri piatti anche in caso di diabete, resistenza all’insulina, obesità. L’azione antibatterica lo rende un ottimo alleato su cui fare costantemente affidamento.

Bevete una tisana con questa erba, altrimenti fate pure uso dell’olio essenziale. Il basilico poi è noto anche per le sue proprietà, tra queste vi ricordiamo quelle antiossidanti, che sono utilissime contro la lotta ai radicali liberi. La protezione in questi casi non è mai abbastanza, ma fortunatamente il basilico è ricco di composti antiossidanti.

Rafforza il sistema immunitario, quindi vi aiuta a difendere il corpo da eventuali stati influenzali e infezioni. Virus e batteri possono percuotere ogni giorno e se le difese immunitarie non sono al massimo è facile che vi ammalate. Tuttavia il basilico è noto per la sua azione benefica in questo contesto. Quindi non solo contrasta i radicali liberi ma anche malattie influenzali e sintomi legati ad esse. Infine l’uso dell’olio essenziale di basilico è stimato contro gli stati d’ansia e lo stress.

Anche in situazione di nervosismo sembra possa dare un buon aiuto. Non dovete far altro che impiegare poche gocce di essenza in un diffusore ambientale. Però, anche il consumo della pianta rilassa la mente. Quindi possiamo definire il basilico una autentica miniera d’oro di principi nutritivi e benefici per il nostro corpo.