“Tenere traccia” dei pagamenti risulta essere una sorta di “cruccio” di lunga data da parte dei governi di tutto il mondo. Anche le nazioni democratiche infatti hanno tutto l’interesse del mondo a conoscere la struttura e l’origine delle transazioni di denaro, cosa resa relativamente difficile dalle transazioni in contanti, che per natura stessa sono “volatili” in quanto c’è bisogno di una regolamentazione tramite lo scontrino fiscale o altre “prove” analoghe, che testimoniano il passaggio di denaro. Con la digitalizzazione diffusa, che è iniziata in modo importante da almeno due decenni, la moneta elettronica ha iniziato a prendere sempre di più il posto della valuta tradizionale, attraverso il “dispiegamento” di bonifici, carte e bancomat di sorta, strumenti che esistono già dallo scorso secolo ma che sono diventati oramai la normalità.

Funzionamento

In particolare una delle forme di pagamento/transazione sempre più utilizzate è costituita dai bonifici online, ossia la possibilità messa a disposizione da ogni forma di banca attraverso le rispettive app associate: è sufficiente l’utilizzo di uno smartphone per gestire i bonifici, inviarli e riceverli come farebbe qualsiasi forma di istituto bancario. Non è un caso che molte banche di “nuova generazione” siano nate direttamente online proprio sfruttando la digitalizzazione dei servizi. I bonifici online sono quindi preferibili anche da parte dell’autorità perchè tracciabili e sicuri, soprattuto quelli effettuati “di default” all’interno dell’Area Unica dei pagamenti in Euro, conosciuta anche come Area Sepa.

Bonifici online, in pochi lo sanno: ecco quando non devi farlo mai

Quando non bisogna efffettuare o ricevere bonifici? Principalmente quando questi arrivano o sono destinati a nazioni considerate a rischio in quanto instabili, e sopratutto quando non corrispondono con il paese di provenienza del titolare. Quasi tutti i bonifici inoltre sono tracciabili eccezion fatta per il bonifico istantaneo, che pur essendo utilizzabile solo in Europa non è rimborsabile, quindi deve essere utilizzato solo tra “persone fidate”.