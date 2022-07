L’utilizzo della carta di credito è ormai sempre più diffuso per i pagamenti quotidiani e per le somme di piccola entità. Il pagamento differito offre numerosi vantaggi e prevede modalità diverse a seconda del tipo di carta utilizzata: carte di credito a saldo, revolving o a opzione e carte ricaricabili. In tutti i casi è fondamentale tenere sotto controllo le spese, per non eccedere la propria disponibilità economica e gestire il budget con oculatezza. L’estratto conto della carta di credito è lo strumento che consente di verificare i movimenti sulla carta, ottenendo un quadro completo delle spese sostenute in un determinato periodo.

L’estratto conto riepiloga le spese effettuate con la carta. Per ogni pagamento è possibile visionare data, descrizione e importo. Il documento consente, inoltre, di controllare l’esistenza di eventuali importi addebitati per errore: in questo caso, per richiedere un rimborso, sarà necessario contattare la propria banca entro 13 mesi dalla data di ricezione.

Come scaricare l’estratto conto? Ecco la risposta. “Attenzione”

Per chi utilizza i servizi di internet banking e mobile banking, scaricare l’estratto conto è un’operazione molto semplice che può essere fatta in qualunque momento e in tutta semplicità. Basterà infatti:

accedere alla propria area privata tramite sito web o app

selezionare la carta di credito che ci interessa tra le varie che si utilizzano

cercare nella pagina web il pulsante per scaricare l’estratto conto (ma si può anche semplicemente visualizzare online l’elenco dei movimenti del mese corrente)

Chi non è cliente di una banca online, o con servizi di internet banking, dovrà richiedere l’invio dell’estratto conto cartaceo.

Per sapere quando le spese effettuate con la propria carta di credito verranno addebitate sul conto corrente, è necessario conoscere le condizioni previste dal tipo di strumento utilizzato. Nel caso delle carte a saldo, l’addebito scatta mensilmente in un’unica soluzione mentre le carte revolving prevedono la rateizzazione dell’importo generalmente maggiorato degli interessi. Le carte di credito a opzione consentono, invece, di scegliere la modalità del rimborso optando per una delle due già descritte.