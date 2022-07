L’audacia risulta essere “parente stretta” del coraggio: il dizionario definisce questo termine come una sorta di unione tra coraggio e spregiudicatezza, e mancata considerazione del senso del pericolo. Le personalità audaci si contraddistinguono per essere pronte a gettarsi a capofitto nelle sfide di varia natura, grazie ad una profonda determinazione che li porta ad essere in molti casi anche decisamente competitivi. Secondo lo zodiaco, sono sopratutto alcuni i segni più audaci dello zodiaco, nella fattispecie si tratta dei seguenti profili tra i 12 segni.

Conosci i segni più audaci secondo lo zodiaco? Sono questi 3!

Gemelli

Audaci o incoscienti? Sicuramente entrambi i tratti contraddistinguono il Gemelli tra i segni zodiacali: non è infatti un profilo che ama la programmazione approfondita, ma agisce in base al momento e all’umore di turno. In quasi tutti i casi propende per il gettarsi a capofitto nelle imprese semplicemente seguendo il proprio istinto.

Sagittario

Non comprende altre “regole” se non le proprie. Sagittario è infatti conosciuto per essere un profilo caratteriale che formalmente, fa sempre di testa propria, e se questo lo porta a “farsi male” in alcune circostanze, è anche considerabile uno spavando, a tratti anche un incauto ma indubbiamente un audace degno di rispetto e ammirazione.

Capricorno

E’ competitivo nato, e per questo motivo si trova spesso ad affrontare problemi anche più grandi di lui, almeno in apparenza. Ma Capricorno non sarebbe quello che è se non fosse così audace e competitivo. Per “sentirsi vivo” ha bisogno di provare sulla propria pelle il senso del rischio.