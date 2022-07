Spesso la fretta viene considerata qualcosa di sconsigliabile da “adottare”, del resto abbiamo più di qualche detto che evidenzia questo fattore, come La fretta è una cattiva consigliera. Del resto l’attitudine a “correre” ed apparire sbrigativi sia nel modo di muoversi che in quello di comunicare può essere dovuto ad una scelta dettata dal momento ma anche da una tendenza oramai divenuta parte di un preciso modo di essere. Si può essere frettolosi per vari motivi, secondo lo zodiaco comunque tutti sono solitamente accomunabili a specifici segni.

Ecco i 3 segni più frettolosi secondo lo zodiaco. Sempre di fretta!

Sagittario

Ha difficoltà in molti casi ad adattarsi ai ritmi del “tran tran” moderno. Del resto Sagittario è famoso per essere un profilo che gestisce in modo autonomo i propri ritmi e spesso questi non coincidono con quelli “reali”. Ecco perchè in molti casi si trova a dover rincorrere e star dietro.

Cancro

Tende ad essere inconcludente, pensa troppo e conclude poco. Sopratutto per questo motivo ritarda sopratutto quando c’è da lavorare oppure occuparsi di qualsiasi mansione professionale. Cancro è effettivamente un profilo che è affidabile ma che se “pungolato” e costretto a restare in un contesto temporale, va in crisi e quindi diventa frettoloso.

Acquario

Corre sempre, in tutti i casi, e anche quando si esprime evidenzia questa tendenza. Insomma anche se non vi è una necessità vera, Acquario è sempre di fretta e questo sicuramente è “utile” nel pratico ma tende a sviluppare ansia e uno status di stress perenne nelle persone che lo circondano.