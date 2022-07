Se abbiamo anche più volte osservato come molte persone si “impongono” un atteggiamento positivo (evidenziato in modo sintetico dalla lingua inglese da termini come be positive) magari abbracciando filosofie basate proprio sull’ottimismo. Se uno dei primi “insegnamenti” che ci vengono consigliat sopratutto quando le cose vanno male è sorridere, alcuni considerano questo modus operandi assolutamente valido ed efficace. Molti infatti scelgono di utilizzare un sorriso come “antidoto” nei confronti delle avversità oltre che per dare un’impressione positiva agli altri. Quali sono i segni zodiacali che sorridono più frequentemente?

Ecco i segni zodiacali che sorridono sempre! Eccoli!

Bilancia

Non è il più ottimista tra i segni ma condivide l’idea che un sorriso possa aiutare concretamente a “risollevarsi” dalle situazioni più complesse e difficili. Tuttavia non è qualcosa di esclusivamente estetico, Bilancia non riesce a fingere di star bene se non è quello che “sente”.

Gemelli

Niente o quasi imposto per Gemelli che ha una grande dote: prende quasi tutto alla leggera, e questo è possibile grazie ad un atteggiamento positivo e serafico. “Può andare sempre peggio” sembra voler dire quando deve fronteggiare una criticità di qualsiasi tipo, e anche i problemi più seri riescono a non influire sulla sua vita.

Leone

Difficilmente Leone è vittima dello stress, anche a causa di una tendenza a fare buon viso a cattivo gioco. Rispetto ad altri segni, Leone è dotato naturalmente di questa proprietà che riesce anche a sollevare gli animi quando sono inevitabilmente compromessi. Insomma, il sorriso è una vera e propria “arma”.