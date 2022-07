L’ottimismo è in maniera molto generica, un atteggiamento sia spontaneo che imposto che porta ad una valutazione in termini positivi di una situazione, sia utilizzando la propria esperienza ma anche senza una controprova. Esistono varie forme di ottimismo, spesso radicate in filosofie anche antiche, e secondo molti è proprio un atteggiamento positivo ad essere una sorta di “magnete” per le situazioni “belle”. Anche tra le donne esistono svariate personalità ottimiste: lo zodiaco ne ha raggruppate molte, in questo articoli esamineremo quelle che maggiormente risultano essere compatibili alla descrizione.

Ecco le donne più ottimiste di tutte! Sai quali sono?

Cancro

Fa un po’ “scena” ma Cancro è un segno che naturalmente è portato a “pensare positivo” in quanto respinge la negatività anche in modo spontaneo. Tenere lontani i pensieri “cattivi” è una forma di dote che acquisisce fin da giovanissima e permane per tutta la vita, oltre a garantirgli una sensazione di benessere.

Sagittario

Considerata la “hippie” dello zodiaco Sagittario è indiscutibilmente ottimista, ma si tratta anche di un atteggiamento che “coltiva” e che migliora con il tempo. La Sagittario è fortemente convinta che, se si mantiene un atteggiamento positivo, questo ci ricompenserà con fortuna e prosperità. Non ha “prove scientifiche” per dimostarlo ma è il modus operandi di questo segno e spesso…funziona.

Pesci

E’ abituata alle avversità e considera il mondo un posto tendenzialmente “non positivo” in cui le cose negative sono maggiori rispetto alle negative. Resta però ottimista, essendo convinta che anche in una situazione completamente negativa nasce prima o poi qualcosa di buono.