Gioielli rovinati: ecco 5 passi per renderli come nuovi

I gioielli rovinati dall’ossidazione possono tornare come nuovi, se seguirai 5 semplici passi. La bigiotteria è alla portata di tutte le tasche, però con il tempo e l’uso tende a sporcarsi e annerirsi. Questo accade perché quando indossi anelli, orecchini, bracciali e collane vengono a contatto con l’aria, con le creme per il corpo, profumi, lacca per capelli, cloro o acqua salata. Sono tutti agenti patogeni, i veri responsabili dell’ossidazione e quindi del annerimento dei tuoi gioielli.

Anche se con il tempo i tuoi bijoux perdono di luminosità, non dovrai disfartene! Esiste un metodo comprovato per restituire loro l’originale brillantezza. Si tratta di un procedimento che sfrutta un principio di elettrochimica utile nel togliere l’ossido dai gioielli anneriti. Vuoi regalare una nuova vita ai tuoi bracciali, anelli, orecchini e collane? Nelle prossime righe scoprirai come fare.

Gioielli rovinati: 5 passi per farli tornare come nuovi

Non disperare se i tuoi gioielli sono rovinati per colpa dell’ossidazione. La bigiotteria è realizzata con materiali poco pregiati e per questa ragione ha bisogno di una regolare e frequente manutenzione, affinché rimanga brillante come fosse nuova. Se seguirai i seguenti 5 passi, potrai togliere l’ossido da anelli, bracciali e orecchini e farli tornare a brillare, come appena comprati.

Per eseguire questo procedimento avrai bisogno di una ciotola, carta stagnola, bicarbonato di sodio, sale, sapone liquido per piatti e acqua bollente. Grazie a una reazione di ossidoriduzione il trasferimento di elettroni nella soluzione salina consentirà di sciogliere l’ossido sui gioielli che si depositerà sulla carta di alluminio e la bigiotteria tornerà come nuova.