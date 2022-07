Abbiamo recentemente trattato le personalità che secondo lo zodiaco, tendono molto, troppo spesso, ad affidarsi in maniera il più delle volte a preconcetti o stereotipi veri e propri. Difficile dire il perchè: le motivazioni possono essere legate ad una questione di contesto, educazione o scelte vere e proprie, in quanto i pregudizi costituiscono una sorta di generalizzazione e atteggiamento prevenuto verso situazioni e persone. Tuttavia alcune personalità sembrano essere mai realmente “sfiorate” dai pregiudizi: ecco secondo lo zodiaco quali sono questi segni.

I segni che odiano i pregiudizi secondo lo zodiaco sono questi. Lo sapevi?

Scorpione

Scorpione giudica in quasi tutti i casi semplicemente utilizzando la propria mente analitica e non fa mai affidamento al contesto come valore fondante. In sostanza, quando conosce qualcuno ad esempio non da importanza a dove viene oppure qual’è la sua storia per giudicarlo, ma aspetta molto prima di farsi un’idea precisa.

Vergine

Nessuno dovrebbe essere giudicato prima del tempo, secondo Vergine, che è un segno che detesta profondamente i pregiudizi. Li considera infatti preconcetti partoriti da mentalità “vecchie” e stantie. Insomma i pregiudizi costituiscono l’antitesi del modo di pensare dei Vergine che invece lascia parlare i fatti e non segue la corrente.

Pesci

Concettualmente non fa minimamente caso al concetto di pregiudizio e preconcetto: ha una mente troppo raffinata e pronta al ragionamento per utilizzare queste semplificazioni, anche in modo “non negativo” come spesso capita. Pesci è una personalità profonda e non può che fare altro che esaminare ogni situazione analizzandola in modo distaccato dal contesto.