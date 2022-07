Tra le numerose peculiarità che contraddistinguono gli esseri umani vi è sicuramente il concetto di arte come espressione spontanea della condizione caratteriale e situazionale: a partire dalle primordiali pitture rupestri fino ad arrivare all’arte contemporanea e moderna, l’arte fa indissolubilmente parte della specie umana, ed ha sviluppato vere e proprie correnti di pensiero, ma non è sviluppata attraverso un singolo linguaggio, come può essere pittura, scultura e musica. L’arte può rifiorire in tutto, in quanto costituita da ogni forma di sensazione. Una personalità artistica espone sempre la propria personalità in tutti i contesti. Quali sono i segni artistici secondo lo zodiaco?

I segni più “artistici” dello zodiaco, sai quali sono? Ecco la risposta!

Cancro

E’ molto sensibile ed anche molto empatico, condizioni che lo rendono anche tormentato, condizioni ideali, terreno fertile per le manifestazioni artistiche. Spesso esprime le proprie idee in modo ricercato e raffinato, e non è un caso che molti scrittori e drammaturghi siano nati sotto questo segno.

Pesci

Altro segno sensibile e fortemente legato al senso del bello: in teoria tutto per Pesci è considerato degno di attenzione e rispetto, e quasi ogni cosa merita attenzione e considerazione. Anche nelle azioni quotidiane Pesci si rivela essere una sorta di artista vero e proprio, ponendo enorme attenzione e personalità nelle cose che fa.

Gemelli

Gemelli è dotato di differenti gradazioni di personalità e questo lo porta ad avee uno spirito critico molto sviluppato. Ecco perchè è molto legato alle arti classiche ma anche a quelle più inusuali. E’ un esteta vero e proprio, apprezza le novità sotto tutti i punti di vista.