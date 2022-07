La raffinatezza definisce, nel senso più ampio possibile del termine, una predilizione sviluppare un senso del gusto personale (a volte contraddistinto da una certa ostentazione nel farlo) per quanto riguarda lo stile estetico ma anche il modo di comportarsi. Può essere considerato un tratto positivo ma anche negativo, ma sicuramente una persona raffinata sarà portata istintivamente a “spiccare”, sopratutto in un contesto ricco di persone assolutamente non raffinate. Essere raffinati è qualcosa che si sviluppa indubbiamente con il tempo e con la ricerca dello stile, ma alcune personalità, in questo caso segni zodiacali specifici, sono indubbiamente “naturalmente raffinati”.

I segni zodiacali più raffinati secondo lo zodiaco sono questi. Lo sapevi?

Sagittario

E’ spontaneo ma è indiscutibilmente un raffinato, ha un elevato senso del gusto e del bello (che non sempre sono condivisi da tutti, ma che costituiscono qualcosa di sicuramente molto personale) e sopratutto è raffinato nei modi, sempre cordiale e gentile.

Vergine

E’ a suo agio nella scelta di capi di abbigliamento e di altre forme di look, ha il pallino degli oggetti discreti e per nulla “Pacchiani”. Rappresenta il principale hobby di questo segno, ricercare ed ampliare questo concetto. Ma è anche molto raffinato nel modo di porsi.

Ariete

Ama le attenzioni ma difficilmente è fastidioso e considerabile invadente o “pesante”: Ariete ha un elevata considerazione delle proprie qualità ma anche del contesto dove si trova, quindi è sempre molto accorto ed attento. Ama la discrezione ma allo stesso tempo preferisce sempre aggiungere un tocco personale, senza per questo perdere in raffinatezza.