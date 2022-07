Nessuno lo sa, ma non dovresti tosare il tuo cane: ecco perché

Da diversi anni si è venuto a creare un dibattito: è giusto tosare i cani? Quante volte, soprattutto d’estate, abbiamo avuto l’idea di tosare il cane per aiutarlo a non soffrire il caldo? Ma ci siamo mai chiesti se è giusto o no? Proviamo a rispondere a queste domande.

Pratica giusta o sbagliata?

La tosatura, secondo alcuni studiosi, viene definita come una pratica inutile e dannosa. Tutto questo è basato sulla falsa credenza che, privando il vostro cane del suo pelo, in estate possa soffrire meno il caldo. Una cosa che forse non sai è che il cane non suda come noi esseri umani. Il mantello che assolve alla funzione termica e non le ghiandole sudoripare. Queste sono localizzate sui polpastrelli delle zampe e la loro secrezione, per la maggior parte composta di acqua, ha quasi esclusivamente il compito di mantenere i polpastrelli morbidi e umidi e non di eliminare il calore in eccesso.

A cosa serve il pelo

Il pelo del cane ha una funzione di termoprotettore. Questi significa che che regola la temperatura corporea in base a quella esterna, quindi serve a proteggerlo dal caldo così come dal freddo. il cane ha un sistema naturale per fare il cambio da una stagione all’altra: la muta. Sicuramente ti sarai accorto il tuo amico a quattro zampe ha un doppio strato di pelo. Ogni strato ha la sua funzione specifica: il pelo protegge l’animale dagli agenti ambientali e il sottopelo funge da isolante. In primavera il cane si libera fisiologicamente di uno strato in modo da affrontare la stagione estiva con più libertà.

Come fa il cane a liberarsi del calore in eccesso

Uno dei modi per la quale il cane riesce a liberarsi del calore in eccesso è quella di ansimare. Facendo ciò aumenta la ventilazione dai polmoni. Il meccanismo di termoregolazione consiste nell’aumento della frequenza respiratoria: la ventilazione accelera e incrementa anche la capacità di evaporazione dalla superficie dei polmoni. Facendo ciò, si abbassa la temperatura del sangue e, conseguentemente, anche quella corporea. In condizioni normali, il cane respira tramite il naso. Se la temperatura esterna però aumenta raggiungendo livelli eccessivamente caldi, il cane non elimina più l’aria attraverso il naso, ma lo fa con la bocca. Tanto più l’animale sarà accaldato, tanto più aprirà la bocca e uscirà la lingua.

Tosare no, ma accorciare si

In estate è sicuramente consigliato accorciare il pelo del cane, senza tagliarlo completamente. Questo vale soprattutto per quegli animali con il pelo molto lungo, che rischiano di portare a casa di tutto dopo una passeggiata. In più, i cani che hanno un manto eccessivamente lungo hanno spesso nodi o intrecci difficili da sciogliere. Se il tuo cane è abituato a frequentare parchi, spiagge o boschi, è facile che nel pelo si incastrino rametti, foglie e sporcizia varia. Spazzolalo molto spesso, facendo ciò puoi sfoltire o accorciare con le forbici il pelo, da solo o facendoti aiutare da un toelettatore professionista.