Con gli anni che passano, cambiano anche le regole. Ad esempio quelle sui contati che dal gennaio 2022, è cambiato il limite di pagamento con essi che può arrivare fino a 999,99 euro.

Quindi da quel giorno, è stato ridotto l’utilizzo dei contanti o anche il trasferimenti di denaro, da una persona all’altra. La soglia si sta sempre più abbassando per fare in modo che si usino di più i pagamenti elettronici così da riuscirli a monitorare di più e contrastare l’evasione fiscale che si sta sempre più diffondendo. Con i contanti, si può pagare senza lo scontrino e quindi non si pagano le tasse mentre con il pagamento elettronico serve per forza. Prima la soglia minima era stata prevista di 1999,99 euro, ma poi hanno deciso di abbassarla ulteriormente a 999,99 euro.

Quanto si può pagare in contanti nel 2022? Ecco la risposta

Come abbiamo detto, la soglia massima per i pagamenti in contanti è di 999,99 euro e vale per tutti i tipi di pagamento. Quindi quando si compra una cosa, che costa di più di quella cifra si deve per forza usare ad esempio una carta di credito. Vale la stessa cosa se i soldi si danno ad amici, parenti o addirittura figli.

C’è da dire però, che comunque si possono prelevare più di 999,99 euro, ma ovviamente non si possono spendere tutti insieme. Quindi quando la transazione avviene con se stessi si possono prendere tutte le cifre che si vogliono. In conclusione possiamo dire che se si vogliono prelevare 4000 euro tutti insieme, è possibile ma non si possono spendere per lo stesso acquisto.



Però si può pagare sia in contanti che con la carta. Cioè se compriamo una cosa di 1800 euro, si possono pagare 900 euro in contanti e il restante con la carta.



Chi non rispetta le regole, può ricevere delle multe molto salare. Se prima la soglia era di 1999,99 euro, la multa era di minimo 2000 euro, ora invece che la soglia é di 999,99 euro, la multa è di 1000 euro.