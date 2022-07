Questo è il borgo di mare che tutti stanno scegliendo per le proprie vacanze

Le vacanze estive si avvicinano e insieme alle tante attese ferie, la maggior parte delle persone scelgono un posto di mare per poter trascorrere alcuni giorni in totale relax. Fra le possibile mete, quest’anno in particolare, la maggior parte delle persone ha deciso di passare le vacanze estive in un borgo di mare del tutto particolare.

Fra mare e storia

Accarezzata dalle acque azzurre del mar Tirreno e abbracciata dal Parco Regionale delle Madonie, Cefalù è uno dei tesori della Sicilia. Una meta perfetta per godersi una vacanza o un fine settimana all’insegna non solo del relax al mare, ma anche di scoperte artistico-culturali ed escursioni nella natura. Non lontana da Palermo, situata lungo la costa settentrionale siciliana, questa cittadina sul mare ha antiche origini. Il primo insediamento sorgeva sul promontorio, ai cui piedi si stende la cittadina odierna. Grazie al suo aspetto quasi simile a “capo” roccioso proteso sul mare, venne chiamata dagli antichi greci Kephaloídion, dal greco “a forma di testa”.

In seguito venne conquistata dai Romani e nel IX secolo cadde sotto il dominio Arabo. A darle grande splendore fu Ruggero II, che nel 1131 l’abbellì con importanti monumenti, tra cui la Basilica Cattedrale della Trasfigurazione. Nei secoli a seguire passò sotto il dominio di diversi feudatari, diventando poi un possedimento del vescovo di Cefalù. Fu anche una meta del Gran Tour, il viaggio che gli aristocratici a partire dal XVIII secolo intraprendevano nell’Europa continentale per migliorare il loro sapere, e nel 1861, dopo lo sbarco di Giuseppe Garibaldi, la città venne annessa al Regno d’Italia.

Le acque cristalline e panorami mozzafiato

Il protagonista assoluto qui è ovviamente l’azzurro e il turchese delle acque cristalline che avvolgono il borgo. Il meraviglioso luogo vi offre luoghi del tutto singolari dove potreste osservare paronimi del tutto mozzafiato. Uno di questi è proprio uno scorcio del tutto unico, l’indirizzo giusto è Porta Marina, conosciuta anche come Porta Pescara. È un arco gotico che si affaccia sulla spiaggetta del porticciolo, l’unica delle quattro porte d’accesso alle mura della città rimasta intatta. Una vera attrazione romantica e completamente magica. Inoltre vi è anche il lido di Cefalù si contraddistingue per la sabbia dorata e la trasparenza delle acque. Il fondale che degrada dolcemente verso il largo caratterizza il litorale che, estendendosi per un chilometro e mezzo, regala un incantevole panorama: il vecchio porticciolo di Cefalù dominato dalla rocca e dal Duomo arabo-normanno. Ricca di stabilimenti e attrezzature, la spiaggia è gremita durante il giorno e al calar del sole diviene teatro della vita notturna.