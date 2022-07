Sai dove si trova il monumento con le quattro torri? Ecco la risposta

Il Castello Estense di Ferrara è il monumento simbolo di questa città rinascimentale. Patrimonio Unesco, sormonta con le sue quattro torri il centro della città ed è facilmente raggiungibile sia a piedi che in bicicletta, il mezzo di trasporto preferito dalla maggior parte degli abitanti del posto. Ricoperto da caratteristici mattoni rossi in cotto e circondato da un fossato d’acqua profondo circa due metri. Nasconde inoltre, al suo interno, prigioni e sale dedicate ad antichi giochi di corte.

Una breve descrizione

Utilizzato come rifugio, fra il ‘400 e il ‘500, divenne la residenza ufficiale degli Este. Fecero delle modifiche e ristrutturazioni, effettuate anche sulla Via Coperta, che collega il palazzo ducale, prima sede residenziale dei signori, al castello. In questo passaggio da rocca militare a palazzo nobiliare, il Castello Estense si arricchì di ambienti ed elementi architettonici di grandissimo pregio. La struttura esterna venne rifinita da balconi in marmo pregiato, mentre gli interni sono decorati da affascinanti affreschi. Nell’800 l’edificio passò in mano allo Stato e l’amministrazione provinciale aprì qui i propri uffici. Nel ‘900 e negli anni ‘2000 il Castello Estense di Ferrara fu sede di mostre ed esposizioni di successo come quella del Trionfo di Bacco del 2002 e quella de Gli Este a Ferrara del 2004.

All’interno del castello: le quattro torri

Le Torri, simbolo della città di Ferrara, sono quattro. La prima è la Torre Marchesa: fu l’ambiente in cui la duchessa Eleonora d’Aragona fece allestire i suoi appartamenti privati. La seconda è la Torre di San Paolo che si trova in corrispondenza dell’ingresso principale. La terza è la Torre di Santa Caterina, sul lato sud-ovest. E, infine, la quarta torre è la Torre dei Leoni: questa è il punto panoramico più suggestivo di tutta la città. Salendo i 120 gradini si può godere di una vista senza eguali sulla bellissima Ferrara. Le prigioni nascondono nelle celle le testimonianze di coloro che sono stati tenuti in prigionia, sotto forma di graffiti visibili sui muri. Il Camerino dei Baccanalie quelli d’Alabastro sono invece la prova dell’amore per la cultura della famiglia Este, soprattutto nelle figure di Isabella e Alfonso, mecenati e collezionisti d’arte italiana.

Piccole curiosità

Il castello Estense è il luogo perfetto per ammirare la città di Ferrara dall’alto. Se hai buone gambe, ti consigliamo di salire i circa 120 gradini che ti separano dal suo punto di osservazione privilegiato. È la Torre dei Leoni, una delle quattro torri del castello e la più antica. Affacciandoti dalla torre, rimarrai senza fiato di fronte alla bellezza senza tempo della città estense per eccellenza.