Lavare il bucato nel modo giusto è fondamentale, come lo è cercare di usare dei prodotti più naturali possibili, invece di quelli commerciali e chimici che si trovano in tutti i negozi appositi. Nelle nostre cucine c’è un ingrediente utile non solo per insaporire i nostri piatti, ma anche per lavare il bucato. Stiamo parlando del sale grosso che può essere usato per il bucato ma anche per pulire direttamente la lavatrice.



Ormai tutti abbiamo una lavatrice e scegliere il detersivo giusto o prodotti naturali è importante. Il sale grosso aiuta molto a lavare i capi, senza ricorrere ai detersivi che possono rovinare la lavatrice e anche i nostri capi. È anche un’alternativa molto economica. Andiamo a vedere come usarlo.

Ti potrebbe interessare: Anthurium: la pianta tropicale perfetta da appartamento per questo clima

Sale grosso sul bucato: che effetti ha? Ecco tutta la verità

Il sale non deve essere aggiunto dopo i capi, ma prima direttamente nel cestello vuoto per poi inserirli. Aiuta le fibre del bucato a rimanere sempre morbide, così da non rovinarli. Inoltre, aiuta l’acqua a essere meno calcarea e quindi migliore. Si usa per tutti i capi ma in particolari per quelli che risentono dell’acqua troppo dura come gli asciugamani in spugna o i jeans, i quali tendono a farsi sempre più duri, lavaggio dopo lavaggio.

Viene anche usato per accendere di nuovo i colori scuri o colori che hanno perso la loro vitalità. E non fa neanche ingiallire i capi bianchi con tanti lavaggi, senza usare quindi la candeggina. Per avere questo risultato basterà mettere dell’acqua con il sale e metterci i panni dentro, in ammollo per qualche ora, per poi risciacquare il tutto in lavatrice, con un lavaggio normale.

Il sale grosso, ingrediente fondamentale per la nostra cucina, serve anche per la manutenzione della lavatrice. Come abbiamo già detto in precedenza rende l’acqua meno calcarea e quindi non fa intasare i tubi della lavatrice. Inoltre la disincrosta anche. Basterà fare un lavaggio a vuoto con una temperatura molto alta e un chilo di sale. Così da far sciogliere per bene il sale e farlo penetrare in profondità.

Quando non si sta usando la lavatrice si può mettere anche una tazzina di sale dentro, così evita l’umidità e la muffa, lasciandola perfetta per il prossimo lavaggio.