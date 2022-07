La quasi totalità delle specie vegetali che conosciamo è solita crescere e fiorire sopratutto durante i mesi caldi, generalmente a partire dalla primavera, che rappresenta per l’appunto, una fase di “rinascita” per la maggior parte della flora ma anche della fauna. Il sole, ed in generale il caldo costituisce un fattore fondamentale per il normale ciclo vitale delle piante, anche quelle da fiore inevitabilmente “soffrono” quando il caldo è troppo forte: l’estate in particolare pur risultando particolarmente importante per le piante, può anche rovinare irrimediabilmente queste forme di vita. Tuttavia esistono molte tipologie di piante da fiore che risultano essere maggiormente adattabil a contesti particolarmente torridi ed afosi, e non è un caso che le seguenti risultano essere spesso presenti su balconi, vasi e giardini anche durante i periodi estivi. Quali sono i fiori che “resistono” meglio al caldo?

Se vuoi un balcone con fiori che resistono al caldo cocente, coltiva queste piante

Una delle piante più apprezzate diversificate e diffuse del nostro paese è indiscutibilmente la begonia, che fa parte della famiglia delle Begoniaceae che comprende oltre 1600 specie differenti. Utilizzate da secoli come piante ornamentali, ne esistono di diverse colorazioni, e sono molto adatte ad essere coltivate sui balconi soleggiati.

Ti potrebbe interessare: Anthurium: la pianta tropicale perfetta da appartamento per questo clima

Anche la lavanda, apprezzatissima in erboristeria e per la creazione di numerose tipologie di oli essenziali, profumi e prodotti cosmetici risulta essere naturalmente abituata ai climi torridi e pur necessitando di discrete quantità di acqua, è piuttosto resistente anche al caldo afoso.

Degna di nota anche la Impatiens, conosciuta anche come balsamina, pianta da fiore che produce boccoli molto colorati, e petali dalla forma rotonda e colorata, e non a caso viene utilizzata come pianta ornamentale anche nei matrimoni. Necessita di cure “normali”, un discreto apporto di acqua ma poco altro per vivere tranquillamente anche in contesti molto caldi.

Altra pianta da fiore che ama vivere in contesti molto caldi (anche superiori a 40 gradi) è il gelsomino azzurro, dall’aspetto delicato e discreto.