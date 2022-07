Il Telepass rappresenta da molti anni la principale, per moti anni, unica possibilità di pagare il pedaggio autostradale in maniera praticamente immediata, attraverso un dispositivo che è idealmente cambiato solo parzialmente nelle ultime decadi. Anche se può sembrare qualcosa di non così fondamentale per lo sviluppo delle “code” autostradali, in realtà Telepass ha avuto un ruolo decisamente significativo per ridurre il flusso di auto in queste locazioni. Com’è noto, il servizio è messo a disposizione attraverso varie forme di abbonamento: la società Telepass SpA è legata a Autostrade per l’Italia hanno messo a punto l’intero sistema che è basato sul transponder, presente all’interno del box messo a disposizione del cliente. Questo strumento è indispensabile per comunicare con il ricevitore presente in corrispondenza dei caselli Telepass.

Funzionamento

Al momento dell’arrivo di un veicolo dotato di dispositivo Telepass infatti questo “comunica” con il casello: il passaggio del veicolo viene evidenziato attraverso una sequela di suoni più o meno acuti: il corretto “passaggio” viene segnalato con due bip distinti, uno in entrata e uno in uscita dalla corsia adibita. Se la comunicazione per qualche motivo non riesce, una telecamera “controlla” la targa del veicolo per verificare l’associazione con il dispositivo. Infatti ogni abbonamento è concepito legato alla targa del proprio veicolo, così da calcolare in maniera specifica quanto c’è da “pagare”.

Telepass, posso usarlo su un’altra targa? Ecco la risposta

La risposta è si, ogni abbonamento Telepass permette l’associazione fino a 2 targhe differenti ad un singolo dispositivo. Attraverso l’app ufficiale per smartphone (dopo aver effettuato l’accesso e do dopo aver selezionato “Garage” (4° icona dell’App in basso), è possibile selezionare il veicolo e procedere con “Modifica targa”), è possibile cambiare senza limitazioni ed in maniera immediata le targhe da associare. Questa operazione è possibile anche recandosi fisicamente in un qualsiasi Punto Blu presente sul territorio nazionale.