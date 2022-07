Tre città da visitare se viaggi in Sardegna: ecco quali sono

La Sardegna è definita da molti come il piccolo paradiso nel cuore del Mediterraneo grazie alle sue coste e le candide spiagge. Popolata da circa 1 milione di abitanti, la Sardegna è disseminata da tanti piccoli paesi e borghi ricchi di storia immersi all’interno di una natura selvaggia e incontaminata. Tra una spiaggia e l’altra vi consigliamo di visitare queste tre città.

1: Cagliari

Viene definita come la città “di pietra, nuda e in salita, simile a una Gerusalemme bianca”. Cagliari è considerata come una città “quasi fantastica” racchiusa tra l’azzurro del mare e le rocce di calcare bianco. Fondata dai Fenici, colonizzata dai Cartaginesi finendo poi ad essere governata a lungo dai Piemontesi, il capoluogo sardo conserva nei palazzi, nelle chiese, nella lingua, il segno della sua lunga e movimentata storia. Una città ideale per un perfetto connubio fra storia e le meravigliose coste, come ad esempio la Costa Rei. Da questa costa potrete ammirare acque turchesi, grandi distese di sabbia bianca e finissima, lussureggiante macchia mediterranea, calette da sogno, imponenti scogliere. La spiaggia stata inclusa nel 2009 dalla Lonely Planet tra le 10 spiagge più belle del mondo.

2: Olbia

Olbia il capoluogo della Gallura nella costa nord-est della Sardegna. Una città moderna e funzionale in continua espansione. Nel corso degli anni ha saputo valorizzare e gestire al meglio le bellezze uniche del suo territorio. E’ il centro della Costa Smeralda e, da qualche anno, è diventata il centro principale di mete estive. Fra punti di pura cultura come ad esempio Il Museo Archeologico che è l’unico museo al mondo ad avere alberi e timoni risalenti all’epoca romana. Le spiagge ad Olbia e dintorni sono un vero e proprio gioiello della natura! Ideale per tutti coloro che amano il mare e l’acqua limpida e cristallina. C’è davvero l’imbarazzo della scelta: come la famosa Costa Smeralda fino ad arrivare al meraviglioso golfo Aranci.

3: Porto Cervo

Capitale indiscussa della Costa Smeralda, Porto Cervo è una frazione costiera del centro gallurese di Arzachena, con poche centinaia di residenti. D’estate diventa una straordinaria e scintillante sfilata di panfili, yacht e personaggi famosi: in piazzetta facile ritrovarsi a fare shopping con divi di cinema e televisione. Ogni giorno è un alternarsi continuo di appuntamenti con il jet set internazionale: feste, mondanità, eventi sportivi, golf in particolare. Il centro di Poltu Celvu (in gallurese) è costruito su un piano rialzato rispetto al porto. Dalla piazzetta delle Chiacchiere fino al Sottopiazza è un intrigo di viuzze, finestre, balconcini – costruiti in quello che è divenuto lo stile della Costa Smeralda – e di negozi e boutique dalle firme prestigiose. A pochi passi dal centro turistico risplendono spiagge mozzafiato. Nei riflessi turchesi, verdi e azzurri del mare si immerge la distesa arcuata di sabbia bianchissima e soffice del Grande Pevero, fiancheggiata da rocce granitiche modellate dal tempo e da macchia mediterranea.