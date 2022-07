La diversità delle specie vegetali ha portato ad una grande diffusione in tutto il pianeta di ogni forma di pianta, molte assolutamente riconoscibili dalla maggior parte di noi, mentre altre sopratutto per motivi di adattamento hanno dovuto adeguarsi in molti casi anche ad ambienti ostili. Se la quasi totalità delle piante sviluppa fotosintesi clorofilliana, processo che permette lo sviluppo di sostanze organiche come l’ossigeno, indispensabile per gli animali terrestri, esseri umani inclusi. Se troppo caldo, com’è noto, tende a danneggiare o addirittura a compromettere la vita delle piante, alcune varianti hanno saputo adattarsi con grande capacità a temperature particolarmente elevate.

Allarme caldo: ecco le piante più resistenti che puoi tenere in balcone

Infatti anche nei climi torridi le piante hanno saputo evolversi: un esempio è costituito dalle piante grasse, chiamate più corretamente le succulente, in grado di consumare pochissima acqua anche grazie ad una spiccata capacità di immagazzinare acqua. Anche se con questo termine si identificano i cactus, in realtà il termine pianta succulenta fa riferimento anche ad altre varietà, come ad esempio l’agave e l’aloe vera, che non a caso necessitano di poca acqua e che possono sopravvivere senza problemi anche in condizioni di temperatura molto elevata.

Anche specie floreali sono indiscutibilmente “nate” per vivere al caldo, come il gelsomino azzurro, di origine africana, ma anche la comune lavanda, particolarmente utilizzata ed apprezzata per l’aroma inconfondibile. La pianta del Rincospermo, dai caratteristici fiori dai petali di forma allungata di colore bianco viene chiamata anche “falso gelsomino” ma è assolutamente resistente anche in piena estate.

In senso molto generico, tutti i gerani, una delle specie floreali più comuni e “resistenti” nonchè più presenti nel nostro paese, hanno una forte resistenza e capacità di resistere a temperature anche sopra i 35 gradi, non a caso sono considerabili piante estive. Degna di menzione anche la Gaillardia, che ha dei caratteristici fiori di colore giallo-arancione.