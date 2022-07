Anche il contesto meno competitivo inevitabilmente risulta essere compatibile per le personalità ambizione. L’ambizione è sostanzialmente la voglia di affermarsi e distinguersi dalla massa, magari raggiungendo uno o più obiettivi che possono essere legati al potere, ma anche simbolici e “morali”. Insomma l’ambizione è qualcosa che fa indiscutibilmente parte della natura umana, e dopo aver trattato i segni più ambiziosi, è il momento di valutare anche i segni che tradizionalmente non lo sono affatto oppure non considerano il successo tra le priorità assolute.

Insomma quali sono i segni che non pongono così tanta “enfasi” su questo concetto?

Ambiziosi? Non proprio: ecco i segni zodiacali con meno ambizione

Pesci

E’ idealista ma poco ambizioso. Vuole rendere il mondo un posto migliore ma solitamente risulta essere poco “combattivo”, e preferisce lasciare agli altri lo scettro del potere decisionale, pur essendone in grado e non solo teoricamnte. Pesci costituisce sicuramente un segno che tende anche un po’ a sottovalutarsi.

Sagittario

Discorso differente, praticamente opposto per Sagittario che è completamente consapevole delle proprie capacità e sa bene i vantaggi e la soddisfazione dell’ambizione, ma semplicemente, non ne è realmente interessato. E’ un segno dotato di grande creatività ma vive in un contesto tutto suo, non estraniato ma comunque non così legato alla realtà delle cose.

Leone

Ama il successo e le “cose belle” ma il concetto di ambizione rappresenta più che altro il mezzo e non il fine per essere felici. Comprende l’importanza di essere motivato ma in realtà essere ambiziosi non fa per loro