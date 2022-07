Fin dalle prime rappresentazioni di carattere da parte degli esseri umani, uno dei concetti fondamentali che hanno portato le prime civiltà a svilupparsi è indubbiamente il potere, in senso generico la capacità da parte di un elemento (una persona, un gruppo di persone, ma anche un ordinamento come lo stato) di agire seguendo una serie di dettami, in base alle influenze sviluppate. Se è probabilmente vero che il potere logora, sono tantissime le figure umane che ambiscono al potere, in quanto desiderano controllare parzialmente o totalmente i contesti che conoscono. Alcuni segni zodiacali sono particolarmente sensibili a questo argomento e “bramano” il potere più di altri. Quali sono?

Attenzione, questi segni amano il potere! Quali sono per lo zodiaco?

Scorpione

Schivo, ma dalle idee chiare, Scorpione è un analitico e non fa quasi niente per caso: può essere motivato da varie ragioni per cercare di ambire ad assumere una posizione influente. Il potere “lo fa stare bene”, realizzato e appagato.

Capricorno

Un profilo caratteriale concreto, che bada al sodo e che manifesta una certa tendenza ad influenzare la vita altrui come Capricorno non può che essere naturalmente portato a controllare posizioni di comando o comunque molto influenti. Spesso però Capricorno “perde la bussola” quando il potere tende ad essere troppo, fino a diventare una vera ossessione.

Bilancia

Bilancia ambisce al potere? Assolutamente si, anche se solitamente è quello che meno lo fa trasparire. Questo segno ha una tendenza particolare che gli fornisce un vantaggio: passa inosservato ma è molto intelligente nonchè ambizioso: anche se non lo ammetterà mai, niente lo potrebbe soddisfare maggiormente che avere un’influenza totale sugli altri.