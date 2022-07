Nella medicina il termine “ossessione” indica una condizione medica pari ad una patologia vera e propria che porta un determinato soggetto a focalizzarsi su rappresentazioni in maniera continua e ciclica, e anche senza andare “così lontano”, i caratteri considerati ossessivi solitamente sono quelli che sono soliti programmare la propria giornata fino ai più piccoli dettagli, ma ad esempio anche coloro che per le più disparate motivazioni sono portate a “focalizzarsi” in maniera eccessiva su contesit, cose o persone. Non è facile identificare cosa causa questa tendenza, mentre è relativamente semplice “trovare” le donne considerabili ossessive per definizione. Quali sono le ossessive per eccellenza?

Conosci le donne più ossessive secondo lo zodiaco? Eccole qui!

Vergine

Ossessive perchè schematiche, anche se non lo lasciano trasparire così tanto. Vergine se ha realmente bisogno di cambiamento solitamente non lo orchestra in maniera improvvisa ma deve per l’appunto seguire uno schema. Quando è in “fissa con qualcosa”, si estranea da tutto e tutti ed è difficile “farla tornare ragionevole”.

Leone

E’ l’ossessivo prepotente tra i segni, e le donne Leone sono famose per ottenere le cose per sfinimento. Utilizzano quindi un fare insistente ed ossessivo nell’ambito pratico, una vera e propria arma, o uno strumento che la donna Leone dimostra di saper controllare e non esserne troppo “vittima”.

Toro

La donna Toro è molto caparbia e furba, ma ha anche un senso dell’onore ed una capacità di concentrazione molto sviluppata. Questa tendenza a tenere sempre mente ed occhi fissi sugli obiettivi però tende a farla distrarre da tutto il resto.