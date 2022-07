Trovare il detersivo perfetto è un’impresa, dato la vastità di prodotti che ormai sono in circolazione. Oltre ai negozi fisici, i detersivi si possono trovare anche online, dove ci sono moltissime recensioni e si può capire se un prodotto fa per noi oppure no. Lavare i panni, che siano bianchi, colorati, chiari o scuri, non è sempre semplice e se non facciamo attenzione potremmo sbagliare il lavaggio e rovinare i nostri capi. Ad esempio i capi bianchi se non lavati nel modo giusto, possono ingiallirsi nel tempo e quindi cambiare colore e rovinarsi.

Andiamo a vedere quali detersivi sono considerati i migliori per il web e il rapporto qualità/prezzo é importante.

Detersivi dal profumo fresco e inebriante: ecco i migliori per l’estate

Dalle recensioni di chi lo ha già provato, il primo posto é sicuramente di Spuma di Sciampagna Ecoricarica Detersivo. Se si va a valutare il prezzo, questo è molto economico che varia dai 3 ai 4 euro. Anche oltre ad essere un prodotto che vale, costa anche poco.

Questo detersivo é il migliore soprattutto per il suo rapporto qualità/prezzo. A questo prodotto siamo 100. Tra i motivi per comprare questo detersivo troviamo la Questo secondo la nostra opinione è il migliore, nuova formula più concentrata e più efficace. È inoltre, un detersivo liquido igienizzante per lavatrice e possiede anche un’azione anti grigio, sia per bianchi che per i colorati brillanti. È testato dermatologicamente e si tratta di un prodotto del tutto italiano.

Al secondo posto troviamo Felce Azzurra – Detersivo Liquido. Anche il suo costo è relativamente basso, varia dai 3 ai 4 euro e quindi può essere acquistato fa tutti. A questo detersivo diano 93 punti.



Felce Azzurra, ha una nuova formula concentrata ricca di enzimi e c’è anche l’aggiunta del Sapone di Aleppo. Così da aiutare i capi a igienizzarsi, sgrassarsi e far si che si elimini lo sporco anche alle basse temperature. Aiuta anche a proteggere i capi e a ravvivare i colori.

Per finire, troviamo lo Spuma di Sciampagna Detersivo Lavatrice. Ha un prezzo un po’ più alto di quelli precedenti, che varia dai 5 ai 7 euro ma il suo voto è comunque di 98 punti, quindi un ottimo prodotto, aldilà del prezzo. Si tratta di un detersivo liquido per lavatrice che si può usare sia per i capi bianchi che per quelli colorati, senza rovinarli.