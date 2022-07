Saper attendere viene percepito come un segno di maturità e anche di capacità di adattarsi alle situazioni: si usa dire che in alcuni casi l’attesa del piacere rappresenti in realtà il piacere stesso, anche se per molti non è così. L’impazienza risulta essere qualcosa di estremamente comune nei contesti attuali e costituisce un modo di essere osteggiato da molti ma secondo vari studi qualcosa di “figlio dei tempi attuali”. Almeno secondo diverse percezioni si tende ad essere più impazienti anche a causa del contesto che ci circonda, e tra gli uomini spiccano in particolare alcuni segni, che sono proprio quelli considerabili impazienti.

Ecco gli uomini più impazienti dello zodiaco: aspettare? No grazie

Leone

Un po’ per immaturità, ma sopratutto per una naturale incapacità di saper comprendere il concetto di attesa, Leone si merita sicuramente un posto d’onore in lista. E’ anche un impaziente che tende al fastidioso in quanto evidenzia proprio un disagio quando è costretto ad aspettare. Insomma un po’ come i ragazzini impazienti.

Gemelli

Dipende dai momenti e dall’umore, ma solitamente l’uomo Gemelli tende verso la reazione nervosa quando non ha il controllo sulla propria vita. Anche se ad esempio risulta essere un ritardatario cronico, il concetto di “tempo” viene modificato dai rappresentanti di questo segno in modo molto “elastico” di volta in volta.

Cancro

Un po’ come accennato per Leone, Cancro è un segno immaturo, che come i bambini ed i ragazzini non fa altro che esternare la propria mancanza di calma e controllo nei confronti dei contesti che necessitano di pazienza.