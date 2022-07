La memoria, nel senso più ampio del termine rappresenta un valore di importanza fondamentale indifferentemente dal contesto: esiste il concetto di memoria storica, letterale ma anche quella più pratica, che sostanzialmente ci permette di ricordarci le cose più importanti. Al netto delle capacità sicuramente importanti del nostro cervello, anche in questo caso il carattere di una persona riesce a modificare anche questo concetto. Alcune persone infatti sembrano avere una memoria di ferro, in alcuni casi riuscendo senza sforzo a ricordare cose avvenute anche molti anni prima, ma si può fare riferimento a questo tratto anche quando si considera una personalità che tende a dimenticare poco i pregi ed i difetti di qualcuno. Ecco quali sono questi segni.

Ecco i segni con la “memoria di ferro”. Quali sono quelli che ricordano tutto?

Leone

Hanno la tendenza a ricordare le cose “poco scientifiche”, spesso non propriamente utili nell’ambito pratico ma che riescono ad intrattenere: aneddoti, fatti storici o curiosi rappresentano il “pane quotidinano” per Leone che anche grazie alle ottime capacità di questo tipo riesce a far colpo sugli altri.

Vergine

Diverso il concetto di memoria di ferro per Vergine: è un segno che raramente cambia idea nei confronti di qualcuno, una volta che ha “forgiato” la propria opinione. Questo perchè ricorda ogni piccolo dettaglio di ciò che ha visto ed ha ascoltato. E’ una sorta di “computer” in tal senso.

Acquario

Così concentrati sulle informazioni da essere considerati a tratti ossessivi quasi ai limiti del sopportabile. Tendono a ricordare “anche troppo”, e questa forma di “talento” diventa di troppo se non utilizzata a dovere.