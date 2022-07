Di piante tropicali ne esistono molte, di vari generi e specie che provengono dalle zone più calde e umide degli emisferi terrestri. Proprio per questo il loro ciclo vegetativo è diverso cioè è al contrario rispetto a quella europea.

Di queste piante, come abbiamo già detto, ne esistono di diverse forme, tutti con nomi diversi. Alcune però possono sopravvivere solo nel loro habitat naturale, mentre altre possono essere coltivate anche in Italia, ovviamente con le dovute accortezze di cui hanno bisogno.

Il vantaggio di queste piante è che essendo tropicali, resistono molto al sole, al caldo, non richiedono molta acqua e quindi resistono anche ai periodi di siccità. Andiamo quindi a vedere quali sono le piante di questo genere, più diffuse e quali possono essere tranquillamente coltivare anche in Italia.

Ecco le 5 piante tropicali più belle e durature con il caldo

Queste piante non hanno bisogno di particolari attenzioni, quindi possono essere coltivare anche da chi non ha tempo o non ha il cosiddetto pollice verde.

La prima pianta di cui parleremo è la Schefflera arboricola, che si può coltivare in appartamento. Ha il fogliame fitto e rigoroso e appartiene alla famiglia delle Araliacee. È un sempreverde originario delle zone tropicali del Sud America e delle isole del Pacifico. Nelle zone più miti, può anche essere coltivata in giardino. Non ha bisogno di molte cure e la temperatura ideale è di 25°. D’inverno deve essere messa in un posto lontano da spifferi e correnti.

Abbiamo poi la Kenzia la quale è una pianta da appartamento, che da un tocco elegante alla stanza. Ha bisogno di molte annaffiature così da evitare l’ingiallimento delle foglie. Appartiene alla grande famiglia delle Palmae e in Europa si è diffusa giá dagli inizi dell’Ottocento. Anche questa è una pianta sempreverde.

A seguire abbiamo la Clivia, la quale è un sempreverde e appartiene della famiglia delle Amaryllidaceae. È originaria del Sud Africa ma oggi viene coltivata anche in appartamento. I fiori si schiudono a primavera e si presentano con uno stelo lungo centrale. Inoltre, hanno una forma a imbuto e si trovano in arancione, rosso o anche giallo. Ha bisogno di temperature molto alte e di molta umidità. Soprattutto in inverno deve stare in un luogo con una temperatura che non scende sotto i 15°.

È anche conosciuta la Spathiphyllum o spatafillo, che appartiene ad un genere di piante rizomatose sempreverdi ed è originaria dell’America Tropicale. Appartenente alla famiglia delle Araceae, si presenta con lunghe foglie lucide di colore verde scuro che terminano a punta. Le sue infiorescenze si presentano come una lunga ‘spata’ bianca che avvolge una pannocchia punteggiata da fiori candidi. Sia i fiori che la pianta stessa ricordano l’Anthurium, la quale è un’altra pianta tropicale da appartamento molto diffusa che si presenta con una foglia capovolta. Questa pianta appartiene anche essa alla famiglia delle Araceae.