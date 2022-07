Fa bene mangiare le patate in estate? ecco cosa dicono i medici

Le patate in estate sono un cibo consigliato dai nutrizionisti e dai medici o è meglio evitare? Vediamo quali sono le risposte al quesito. Qual è il modo migliore per sconfiggere il caldo se non mangiando qualcosa di fresco e confortante? E quale alimento risulta più perfetto delle patate? Questi tuberi amidacei non solo rinfrescano, ma sono anche sorprendentemente salutari.

Non solo: anche nella torrida estate, le patate possono essere un’ottima fonte di vitamine, minerali e altri nutrienti. Ma, come ogni altro alimento, anche questo ha una sua caratteristica. Le patate vengono eccessivamente condite con sale e aromi artificiali che possono avere effetti negativi sulla salute.

Inoltre la patata appartiene alle solanacee, un gruppo di alimenti che contiene la solanina, un enzima che una volta entrato all’interno del nostro sistema digestivo diventa tossico. Per questo è importante limitare il consumo delle patate nonché dei pomodori, dei peperoni e delle melanzane. Tutti ortaggi estivi che vanno consumati con cautela.

Mangiare le patate in estate

I benefici del mangiare le patate in estate sono molteplici. Tra questi l’elevato contenuto di vitamine e minerali, l’alto contenuto di fibre, la capacità di soddisfare la fame e il basso indice glicemico (IG). Inoltre, sono un alimento molto conveniente ed è disponibile tutto l’anno. Le patate hanno anche un basso contenuto calorico, che le rende un’ottima scelta alimentare per chi vuole perdere peso.

Contengono un’ottima fonte di vitamina B6, che può aiutare a prevenire gli sbalzi d’umore e la depressione. Sono anche ricche di vitamina C, che può rafforzare il sistema immunitario e aiutare a combattere le infezioni. La vitamina B6 e la vitamina C sono utili anche per la salute della pelle e dei capelli.

Ma le patate sono ottime anche per il cuore. Sono ricche di potassio, un minerale che riduce la pressione sanguigna e può aiutare a regolare il metabolismo corporeo. Sono ricche di fibre, che aiutano a rimanere sazi più a lungo. Le patate sono costituite per la maggior parte da acqua, tuttavia, un’eccessiva assunzione di acqua può causare disidratazione a lungo andare.

Ecco perché è importante avere un equilibrio tra alimenti dietetici e acqua nel proprio piano alimentare per rimanere idratati. Se si mangiano patate o altri alimenti ad alta densità idrica, è importante bere anche più acqua. In caso contrario, si rischia la disidratazione, che può avere molti effetti negativi sul corpo umano, tra cui mal di testa, vertigini, nausea e costipazione.

Sono un alimento versatile, pertanto le patate vengono preparate in molti modi: bollite, al forno, fritte o anche schiacciate. Quando si acquistano le patate, è importante scegliere quelle sode, prive di germogli e di macchie. Scegliamo sempre patate biologiche, perché sono prive di pesticidi e di altre sostanze chimiche nocive. Conserviamole in un luogo fresco, buio e asciutto per mantenerne la freschezza più a lungo.

Le patate si mangiano meglio quando sono giovani o nuove. Si consiglia di evitare di mangiare patate vecchie perché potrebbero essere dannose e tossiche. Al loro interno contengono un’alta percentuale di solanina gravosa per l’organismo.