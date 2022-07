Un’ottima percentuale di specie vegetali cresce e si sviluppa prevalentemente nei mesi temperati-caldi, in quanto la fioritura coincide con il ciclo di vita di molti animali che hanno una grande importanza per l’impollinazione, come ad esempio le api. Anche il regno animale quindi è tendenzialmente maggiormente attivo rispetto ai mesi contraddistinti da temperature più rigide, ma non tutti gli insetti sono benevoli verso le piante, anzi il contesto attuale, contraddistinto da un cambiamento climatico oramai percepibile, evidenzia che alcune specie animali possono essere pericolose per la salute delle nostre piante.

Il caldo porta questi insetti in balcone: attenzone alcuni vanno allontanati

Abbiamo già citato ad esempio gli afidi, detti anche pidocchi delle piante per la loro tendenza a nutrirsi della linfa delle piante, indebolendone la struttura e portandola ad essere maggiormente soggetta a contrarre virus e altre “infezioni”. Gli afidi possono essere allontanati in maniera naturale con una soluzione a base di acqua e sapone di Marsiglia.

In estate tendono a prolificare anche altre forme di insetti come le mai amate blatte e le cimici, mentre le api tendenzialmente sono “meno moleste” e sono indubbiamente utili per lo sviluppo e la fiorutura delle piante. Altrettanto utili le coccinelle che si nutrono proprio dei parassiti come i già citati afidi, quindi vanno sostanzialmente lasciati dove sono.

In generale gran parte degli insetti appena citati tendono “stare lontani” dalle piante e dagli odori particolarmente forti, molti di questi sono al contrario decisamente apprezzati. E’ sufficiente un po’ di olio essenziale ad esempio alla menta, all’eucalipto, alla lavanda, alla citronella, all’alloro e al basilico