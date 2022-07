Lavare il bucato con prodotti naturali, è la scelta migliore per noi ma anche per i nostri capi. Un ingrediente utile, per fare ciò, che troviamo facilmente nelle nostre cucine o semplicemente al supermercato è il sale grosso. Il sale grosso quindi può essere un ottimo alleato per lavare i nostri capi ma anche per pulire direttamente la lavatrice, senza usare prodotti chimici.

Ormai chiunque possiede una lavatrice e per velocizzare il lavaggio o semplicemente per una pulizia più accurata preferisce lavarli li, invece che a mano. Come ben sappiamo, dobbiamo scegliere il detersivo giusto, che ovviamente varia a secondo delle esigenze. Ma il detersivo è comunque un prodotti chimici, per sostituirlo si può tranquillamente usare il sale grosso, il quale è anche molto economico e pratico. Vediamo come utilizzarlo nel modo giusto, senza fare danni.

Nessuno lo sa, ma il sale grosso può essere davvero utile in lavatrice

La prima cosa da sapere quando si usa il sale è che non bisogna aggiungerlo dopo i capi, ma prima, con il cestello vuoto. Questo prodotto fa si che l’acqua diventi meno dura e meno calcarea, così non fa rovinare i capi. Si può usare per tutti i capi, ma è particolarmente indicato per i capi in spugna e i jeans, i quali sono molto delicati e con l’acqua calcarea tengono a indurirsi sempre di più, ad ogni lavaggio.

Il sale viene usato anche per accendere di nuovo i colori, sia sei capi colori che per quelli scuri. Inoltre, può essere utilizzato anche per i capi bianchi che tendono ad ingiallirsi sempre di più. Di solito, si usa la candeggina ma questo è un rimedio più naturale. Basterà mettere i capi in una bacinella con acqua e sale e lasciarli lì per qualche ora. Dopodiché si può lavare il tutto in lavatrice con un lavaggio normale.

Viene utilizzato anche per pulire la lavatrice, essendo un anti-calcare. Per fare ciò, si può fare un lavaggio a vuoto, con un chilo di sale, ad alte temperature. Il sale si scioglierà e penetrerà a fondo nella lavatrice, facendo in modo di liberare tutti i tubi dal calcare.