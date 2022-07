Oroscopo domani Paolo Fox, 7 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, giovedì 7 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 7 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti approfittarne per dire tutto quello che pensi e non aspettare venerdì o sabato, perché saranno due giornate più nervose. Poi, domenica potrai recuperare alla grande. Se da un lato tu stai facendo enormi progressi, dall’altro lato c’è qualcuno che sta cercando di farti arrabbiare o, peggio ancora, sbagliare. Ignora ogni forma di provocazione, non vale la pena arrabbiarsi per certe persone.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani, venerdì e sabato avrai un oroscopo molto interessante, specie nel lavoro. Per quel che riguarda l’amore sarà meglio aspettare la seconda metà del mese. Non vuol dire che ci sia una crisi di coppia in corso, ma potrebbero esserci contrasti di opinioni o lontananze da colmare. Cerca di non essere troppo rigido con il partner, non aiuterebbe. Nel lavoro invece puoi contare su Mercurio amico che aiuterà a riprendere in mano qualcosa di innovativo, una sperimentazione e svilupparla. Belle soddisfazioni in autunno.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti avere qualche bella ispirazione da assecondare. Ed è probabile, visto che si tratta di te, che abbia a che fare con il bello e l’arte, due cose che ti attraggono moltissimo. Per te è fondamentale fare qualcosa di artistico, che sia un lavoro o la cura della tua casa. Hai proprio un gran bisogno di ritrovare un po’ di serenità, dopo alcuni mese davvero pesanti.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani partiranno tre giorni incredibili, contraddistinti da profonde intuizioni e incontri interessanti. È come se le stelle ti regalassero una luce particolare che ti accompagnerà per i prossimi tre giorni. Preparati fin da subito e programma qualcosa di speciale, mettiti in gioco.