Oroscopo Paolo Fox domani, 7 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 7 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 7 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti impegnarti per portare avanti un progetto: non perdere questa occasione! Anche se in amore le cose non stanno andando per il meglio, forse sei solo dispiaciuto per il partner, se ti trovi lontano da lui. Cerca di andare avanti con i tuoi progetti e sii prudente con i sentimenti, fino al 18 quando finalmente ti libererai dell’opposizione di Venere.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarai ancora molto affaticato, ti aspetta una giornata piuttosto sottotono. Cosa c’è che non va? Forse vorresti migliorare un’idea, un progetto, o forse vuoi recriminare qualcosa? Mai peccare di troppo orgoglio e di troppa sicurezza, perché si potrebbe sbagliare. In questi giorni stai diventando un po’ più moderato.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potrai contare su una splendida Luna e buone stelle: approfittane, per parlare, se dovrai chiarire qualcosa. Venerdì e sabato saranno due giornate più confuse. Comincia fin da domani sera a usare un po’ di cautela. Il fatto è che tu hai tantissimi progetti da seguire e delle volte li metti in secondo piano per aiutare e supportare gli altri. Dovresti pensare anche a te stesso!

Oroscopo domani: Pesci

Venerdì e sabato saranno due giornate magnifiche, anche se ci arriverai non al top. Il fatto è che da giorni qualcosa non va, forse sei arrabbiato con una persona in amore o in famiglia. Qualcuno sta cercando di fare una certa cosa e fatica a portarla a termine. Cerca di concludere le questioni di lavoro mantenendo la calma. Poi potrai dedicarti ai sentimenti. Occhio ai rapporti con la Vergine, il Sagittario e i Gemelli!