La telefonia oggi è prevalentemente considerabile “mobile” in quanto la diffusione degli smartphone ha rappresentato la diretta evoluzione della prima diffusione dei cellulari, iniziata dalla fine degli anni 80. Il gettone telefonico ha avuto un ruolo fondamentale in quella che è stata a tutti gli effetti una rivoluzione del settore tecnologico legato alla comunicazione, ed è riuscito a “sopravvivere” per oltre cinquant’anni, un lasso di tempo non banale considerato il progresso tecnologico.

Strumento per telefonare

Il gettone telefonico infatti ha costituito uno degli strumenti principali per avere accesso ai telefoni pubblici, sopratuto quelli “stipati” nelle cabine telefoniche, altro elemento tipico delle città italiane che ha iniziato a cambiare a partire dalle ultime decadi dello scorso secolo. Il gettoni sono stati concepiti in un anno preciso, il 1927, in un panorama altrettanto preciso e definito: la Stipel, una delle prime società telefoniche sviluppate dallo stato, ai tempi sviluppò questa prima forma di gettoni realizzati in ottone o alpacca, esclusivamente per essere utilizzati a scopo dimostrativo all’interno della Fiera Campionaria di Milano. Nel giro di pochi anni numerose altre società telefoniche, presenti nelle altre aree del paese. Fino al dopoguerra infatti i gettoni avevano un funzionamento limitato per zone ed anche l’aspetto di questi oggetti era diversificato, mentre fu raggiunto uno standard comune verso la fine degli anni 50, con le prime diffusioni delle cabine telefoniche.

Quanto vale un gettone telefonico 7903? “Da non credere”

Tutti i gettoni coniati dal 1959 fino al 1980 presentano 4 cifre su uno dei lati, che indicano anno e mese di produzione. Il gettone 7903 quindi indica che è stato prodotto nel 1979 nel mese di marzo, il numero 03. Gettone comune ma comunque interessante, in particolare quelli coniati da URMET – COSTRUZIONI, riconoscibile per la sigla UT. Questi se sono tenuti in perfette condizioni possono valere fino a 5-6 euro, mentre il valore si riduce di molto per esemplari usurati.