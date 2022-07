Nonostante continui a non essere non sempre unilarmente considerato, il contesto delle criptovalute è considerabile complementare ed in un certo senso legato alla finanza in quanto tale: la prima crypto che ha subito una prima vera e decisiva “esplosione” è stata Bitcoin, che ha formalmente portato nel “mondo reale” il concetto stesso di valuta basata su crittografia e quindi slegata dal funzionamento delle valute tradizionali. Bitcoin infatti funziona in maniera non legata e controllata da qualsiasi forma di autorità centrale (come può essere un governo o semplicemente una banca) e sostanzialmente funziona attraverso un’operazione di “estrazione” dei token (le “monete virtuali”) dalla blockchain. Questo richiede il lavoro di un denso gruppo di computer collegati alla stessa rete per portare a termine il mining.

Criptovalute

Il funzionamento e anche l’origine di Bitcoin non ha permesso immediatamente di essere “accettato” dalla massa, e anche oggi risulta essere, come tutte le altre criptovalute arrivate successivamente, molto volatile nel valore, in quanto questo è influenzato principalmente dalla richiesta e dalla domanda dei token. La volatilità è emersa come un fattore sopratutto negli ultimi anni, ad esempio nel 2020 e nel 2021 quando alcuni fattori come le influenza dei “grossi nomi” come Elon Musk hanno portato a rialzi ma anche cali improvvisi del valore.

Quanto varrà Bitcoin il mese prossimo? Ecco le previsioni pazzesche

Attualmente Bitcoin è riuscito a ritornare di poco sopra una valutazione di 20 mila dollari, livelli comunque molto lontani rispetto allo scorso anno. Per molti, compresi alcuni stati che hanno adottato questa valuta come ufficiale (come ha fatto il Paraguay e El Salvador) è il momento giusto per acquistare ora che i prezzi sono al ribasso: numerosi rumors prevedono infatti una tendenza rialzista anche in virtù della volontà della Russia di affidarsi proprio alle criptovalute per aggirare parzialmente le sanzioni.

Nei prossimi mesi il valore di Bitcoin potrebbe aumentare o addirittura ritornare sui livelli dello scorso anno, quando ha sfiorato i 70 mila euro per singolo BTC.