Un qualsiasi rapporto umano prevede una condivisione continua di concetti, parole, emozioni e informazione ma ciò solitamente non avviene in maniera unilaterale, ossia non proede in una sola direzione: dall’altra parte deve esserci qualcuno che “riceve”, quindi ascolta. Saper ascoltare è un pregio, quasi un dono spesso sottovalutato che inevitabilmente viene considerato come qualcosa di raro. Alcune persone tuttavia sopratutto senza volontarietà di sorta, si dimostrano assolutamente incapaci di ascoltare sotto tutti i punti di vista, e questo non può che causare problemi di varia natura. Ecco quali sono i segni zodiacali che per definizione, non sanno e non vogliono ascoltare.

Questi segni zodiacali non sanno ascoltare! Li riconosci?

Leone

Tende un po’ troppo a “gabbare” l’interlocutore di turno. Fa finta di ascoltare, magari annuisce a da cenni che possono ingannare, ma in realtà delle tante informazioni che Leone può effettivamente percepire, solo una piccola percentuale arriva a destinazione, e solitamente questo avviene solo parzialmente. Inutile dire che ciò causa dissidi e incomprensioni di ogni tipo.

Gemelli

Gemelli deve fare i conti con l’impazienza che lo contraddistingue e che sopraggiunge in maniera improvvisa quando si tratta di ascoltare, oltre ad una incapacità di tenere alta la concentrazione in qualsiasi ambito. Ecco perchè a tratti riesce a seguire un discorso ma solo se breve e conciso.

Sagittario

Sagittario segue altri ritmi e non quelli delle altre persone: pretende la massima attenzione quando si esprime ma non riesce, pur volendo, a fare lo stresso quando si trova dall’altra parte della barritata. Deve sforzarsi più di tanti altri a comprendere un concetto.