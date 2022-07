Le lumache non sono considerati degli animali molto piacevoli, soprattutto se si hanno delle piante, possono essere molto pericolose. Quindi in ogni caso, bisogna allontanarle da esse, sia che si trovino sul balcone, sia in giardino. Vediamo innanzitutto di che animale si tratta, poi andremo a vedere come farle allontanare, anche senza ucciderle.

Le lumache sono dei molluschi invertebrati, ovvero che non hanno lo scheletro. Appartengono alla famiglia dei gasteropodi polmonati terrestri.

Di questi animali, ne esistono di molte specie ma è fondamentale fare la distinzione tra quelle quelle con il guscio e quelle senza guscio. Quelle con il guscio sono le chiocciole e fanno parte del genere Helix, mentre quelle senza sono le limacce o i lumaconi bavosi, che fanno parte del genere Limax.

Hanno un corpo molliccio, il quale è ricoperto di muco. Quando strisciano lasciano una scia di bava che serve per lubrificare il terreno, così da permettere di scivolare più facilmente. Si presenta con 4 tentacoli: 2 sono gli occhi mentre gli altri due oltre a ritrarsi quando sono in pericolo, fungono da olfatto, gusto e tatto. Vediamo ora cosa fare per allontanarle e salvare le nostre piante in balcone o in giardino.

Se hai le lumache in balcone, dovresti proprio fare queste 3 cose

Le lumache principalmente escono nelle stagioni piovose, tipo l’autunno ma si posso trovare, anche se di meno, anche in primavera. Danneggiano l’orto o le piante e quindi bisogna cercare di eliminarle.

Soprattutto quando si trovano in balcone, bisogna fare qualcosa, dato che le nostre piante potrebbero morire a causa loro.

Anche se sconsigliati, perché potrebbero recare danni alla pianta e alla nostra salute, si possono comunque usare dei prodotti chimici, così da eliminarle del tutto. Se però non si vuole ricorrere a questo metodo, ne esistono di più naturali.

Quasi tutti i rimedi naturali, vanno ad ostacolare il loro passaggio per non farle arrivare alla pianta. Come ben sappiamo, questi animali si spostano strisciando quindi se si posiziona della cenere di legna con dei fondi di caffè, andiamo a intralciare il loro passaggio. Questo miscuglio deve essere messo lungo l’orto, come una barriera. È un miscuglio pastoso quindi impedisce il loro passaggio e le piante sono protette.

In alternativa su può usare il guscio d’uovo, i quali sono molto spigolosi e quindi non permettono il passaggio di questi animali.

Come alternativa si può usare lo zolfo in polvere, il quale è un repellente naturale per le lumache. In ogni caso si deve creare una barriera che va a dividere la pianta dalle lumache.