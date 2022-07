Se in estate ti senti svenire, prova questi rimedi per sentirti meglio

Se in estate ti senti svenire perché soffri di ipotensione o c’è molta afa segui questi suggerimenti che ti aiuteranno a evitare il peggio. Purtroppo la stagione non favorisce la ripresa per chi è soggetto a mancamenti. Il caldo eccessivo, la disidratazione, gli sbalzi di temperatura caldo-freddo possono essere motivo di abbassamento di pressione.

In questi casi è bene essere preparati così da evitare errori ed essere pronti a reagire in caso di sintomi. Lo svenimento è particolarmente pericoloso quando ci si trova da soli o quando si sta facendo qualcosa, come per esempio guidare in macchina. Pertanto è meglio conoscere a fondo la sintomatologia e mettersi in sicurezza alla prima avvisaglia.

Impariamo a riconoscere i sintomi dello svenimento

Se in estate ti senti svenire dovrai subito posizionarti a terra in una situazione di sicurezza. Prima di arrivare al mancamento impara a riconoscere i sintomi. Infatti, prima di accasciarsi al suolo la persona tende ad avere le prime avvisaglie che possono essere:

sensazione di caldo o freddo;

aumentata sudorazione e frequenza cardiaca;

malessere generale e offuscamento della vista;

difficoltà a concentrarsi;

debolezza diffusa.

Quando senti affiorare questi sintomi molla subito tutto ciò che stai facendo e concentrati solo sul tuo corpo. A volte, solo il semplice interrompere delle attività può far passare lo svenimento. Qualora la sensazione che provi dovesse aumentare distenditi a terra o siediti immediatamente. L’ideale sarebbe riuscire ad alzare le gambe o farle appoggiare su una superficie rialzata. In questo modo la circolazione sanguigna ritorna al suo ritmo regolare e svaniscono tutti i vari sintomi molesti.

Ti senti svenire spesso? Evita questi comportamenti

Lo svenimento capita spesso a chi soffre di ipotensione arteriosa in quanto il sangue affluisce più lentamente ai tessuti, alle cellule e agli organi a causa di una minore pressione. Il problema può presentarsi anche in maniera fortuita: succede quanto il nostro metabolismo è per qualche motivo affaticato, sbilanciato o in difficoltà.

Per esempio, alle donne può capitare durante il periodo mestruale quando le perdite di sangue si presentano con maggiore frequenza. Oppure la situazione può generarsi a seguito di un’esposizione solare prolungata che surriscalda il metabolismo. In tal senso, soprattutto in estate, vanno evitate le ore più calde ed è necessario scegliere di sostare in zone fresche e ventilate.

Un altro motivo che può scatenare lo svenimento è la disidratazione. Purtroppo, soprattutto le persone con l’età di fascia alta, tendono a dimenticarsi di bere. Invece, è proprio in estate e con la sua calura che abbiamo bisogno di bere perché sudiamo e disperdiamo la maggior parte dei liquidi. Quando sentiamo la necessità di bere significa che siamo già disidratati.

Nel caso in cui dimenticassimo di bere possiamo adottare delle soluzioni efficaci come installare un’applicazione sul telefono che ci ricorda di bere mandando dei messaggi o degli avvisi acustici. In questo modo avremo un aiuto in più per combattere la disidratazione. Ricordiamoci di portarci sempre una borraccia di latta con dell’acqua fresca a cui potremmo aggiungerci una goccia di limone e dei sali minerale come il sale di Epsom.