Se sei in Sicilia devi assolutamente visitare questo paesino di mare

Con una spiaggia bianca che ricorda quella dei Caraibi, un villaggio sul mare dai colori chiari e dalle vie fiorite, un promontorio che si specchia in acque cristalline e domina la baia, un clima e una luce che fanno pensare subito all’estate, anche d’inverno. E poi tanta natura attorno e tanti panorami indimenticabili. Questa è San Vito lo Capo, una delle mete favorite da coloro che decidono di trascorrere le proprie ferie in totale relax.

Un po’ di storia

Per conoscere la storia di questo magnifico paesino bisogna andare indietro nel tempo nel lontanissimo 300. Secondo la legenda l’origine del nome va ricondotta quasi certamente al nome di un giovane patrizio romano, che per sfuggire alle persecuzioni di Diocleziano, decise un giorno di allontanarsi da Mazzara. Così, dopo diverse peripezie e difficoltà, giunse in un villaggio: Conturrana. Lì cercò di convertire gli abitanti del villaggio senza alcun successo, anzi da questi furono cacciati e minacciati. Secondo la leggenda Dio punì con una devastante frana questo popolo e il villaggio, che poi avrebbe preseo il nome di “San Vito Lo Capo”, venne distrutto.

Le spiagge cristalline

Il mare dalle sfumature turchesi e smeraldo è ciò che ha reso davvero famosa questa località siciliana. Le spiagge della zona che ti suggeriamo sono due: la spiaggia cittadina e la Baia di Santa Margherita. La spiaggia cittadina di San Vito Lo Capo è una delle più famose: con la sabbia bianca e il mare cristallino ricordano una località caraibica e il Monte Monaco che si erge imponente alle spalle della spiaggia contribuisce a rendere il paesaggio ancor più suggestivo. La spiaggia si estende per circa 3 km e alterna stabilimenti balneari a tratti di spiaggia libera.

Alla spiaggia cittadina si contrappone la Baia di Santa Margherita, nella frazione di Castelluzzo. Il paesaggio qui è davvero unico: un susseguirsi di calette ancora autentiche e selvagge. La presenza delle calette e degli scogli, gli conferiscono un posto ancora più magico. Vi ritroverete circondati fra natura e mare.

Teatro del cous cous festival

Era nata, nel 1996, come una sfida interna al Mediterraneo, un giochino tra chef. Ora il Cous Cous Fest è un evento dal respiro internazionale, prima di tutto l’occasione per elevare un antico alimento a simbolo di fratellanza e integrazione tra i popoli. Dopo due anni difficili con la pandemia, Il festival riparte mettendo l’accento sull’amore, i sentimenti che, nonostante la situazione attuale, continuano a vincere e ad affermarsi e che, nel solco dell’anima del festival, travalicano i confini, le barriere, le culture. San Vito Lo Capo tornerà ad ospitare chef provenienti da tutto il mondo, ospiti e artisti per una dieci giorni di appuntamenti, sfide di cucina, degustazioni e incontri culturali. Sarà un’edizione speciale quella che si svolgerà dal 16 al 25 settembre 2022, per celebrare il venticinquesimo anno del festival.