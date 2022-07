Togli i fiori secchi dai gerani in questo modo: ecco la guida

Togliere i fiori secchi dai gerani regolarmente e nel modo corretto è indispensabile, se vuoi assicurare alla tua pianta fioriture continue e rigogliose. I gerani sono piante ornamentali per terrazzi e balconi resistenti e poco pretenziose. Hanno, però, bisogno di alcuni accorgimenti particolari. Se non li seguirai, rischierai di vedere appassire le tue piante o di non farle fiorire come vorresti. Tra queste accortezze, imparare a togliere i fiori secchi dai gerani è certamente importante. Nelle righe seguenti ti sveleremo la maniera corretta per farlo.

Ecco come togliere i fiori secchi dai gerani

Se togli i fiori e ogni parte secca dai gerani in maniera corretta, la tua pianta ti ringrazierà, regalandoti fioriture bellissime e durature. Per farlo correttamente, dovrai seguire un procedimento preciso. Una pulitura dei gerani dai fiori secchi andrà fatta almeno una volta alla settimana, ancora meglio due.

Dovrai adottare la buona abitudine di esaminare la tua pianta in maniera accurata, per controllare che non non abbia del secco e appassito da rimuovere. Le parti secche rimaste nelle piante, che siano fiori, foglie o rametti, possono inibire la produzione di nuovi fiori.

Per togliere i fiori secchi dai gerani, potrà sorprenderti, ma non avrai bisogno di forbici da giardinaggio. È un’operazione che andrà effettuata direttamente con le mani. Sarà sufficiente afferrare il peduncolo alla base e con un gesto fermo e deciso, rimuoverlo senza strapparlo. Se cambierai l’angolo d’inserzione sul fusto, non avrai bisogno di tirare con forza. La cima fiorita secca si staccherà facilmente.

In poche parole, per togliere i fiori avvizziti dai gerani ti basterà prendere lo stelo dietro la corolla morta con due dita, pizzicarlo leggermente con le unghie e staccare il fiore secco. Mai strappare con forza i rami verso l’esterno, perché potresti spezzarli. I gerani parigini, per esempio, sono tra le varietà più esposte al rischio rottura e richiederanno, perciò, una maggiore attenzione.

Poca pulizia dei gerani non fa fiorire le piante

Come detto, se i tuoi gerani non fioriscono, nonostante le regolari annaffiature e una corretta esposizione al sole, potrebbe dipendere da una poca pulizia del secco. Oltre a togliere i fiori appassiti con regolarità, dovrai avere cura di rimuovere ogni parte secca della pianta, rami e foglie incluse. Per pulire i gerani dai rami secchi alla base potrai adoperare le classiche forbici da giardinaggio.

Come i rami e i fiori secchi, abbi cura di rimuovere anche le foglie rovinate o che cominciano a diventare secche. Così facendo, la tua pianta potrà continuare a produrre cime fiorite con regolarità. Infine, una potatura generale dei gerani andrà fatta ogni anno, a inizio primavera.