Usa il bicarbonato in questo modo e allontanerai gli afidi una volta per tutte

Il bicarbonato, grazie alla sua composizione, è ottimo per eliminare gli afidi una volta per tutte sia dalla radice che nella pianta. Come fare? Le metodologie da seguire sono essenzialmente due e riguardano l’uso dell’acqua e di altri prodotti che possono infastidire, allontanare e far morire del tutto i parassiti.

Prima di capire come può essere utile il bicarbonato alla guerra contro i parassiti dobbiamo conoscere più da vicino questi fastidiosi e minuscoli animali.

Cosa sono gli afidi

Gli afidi sono piccoli insetti dal corpo molle che si nutrono di piante. Si trovano su diversi tipi di piante, tra cui fiori e ortaggi. Gli afidi sono disponibili in un’ampia gamma di colori, tra cui giallo, verde, marrone e nero. Di solito sono piccoli (qualche millimetro di lunghezza) e hanno un corpo piatto con quattro zampe. Hanno un apparato boccale penetrante che usano per nutrirsi della linfa delle piante. Gli afidi si riproducono rapidamente, il che può farli diventare un parassita fastidioso.

Gli afidi si presentano in un’ampia gamma di specie e forme diverse, ma i tipi principali sono tre: i pidocchi delle piante, le cimici vere e proprie e le cocciniglie. Le cimici si nutrono della linfa delle piante come gli afidi, ma succhiano anche i liquidi dalle foglie. Le cocciniglie si nutrono delle superfici delle foglie o degli steli e possono farle diventare gialle o marroni. I pidocchi delle piante si nutrono della linfa vitale e in più producono la melata, una sostanza gelatinosa, che soffoca il tessuto vegetativo della pianta.

Esistono due modi principali per controllare gli afidi: utilizzando pesticidi o trattando le piante con il bicarbonato di sodio. I pesticidi in genere funzionano meglio quando si scopre un’infestazione in fase iniziale, prima che diventi abbastanza grande da causare danni alle colture. Bisogna considerare però il grado di tossicità che questo prodotto causa al terreno.

Il bicarbonato di sodio, invece, è efficace per controllare gli afidi su piccola scala (non quello sulle piante grandi da frutto, per intenderci) ma richiede maggior tempo di stesura e di cura per eliminare in maniera definitiva la presenza degli afidi. Si tratta di un prodotto naturale che può essere spruzzando senza causare problemi e anzi rilascia alcuni microelementi rigenerativi per la pianta.

Il bicarbonato di sodio nella lotta ai parassiti

Il bicarbonato di sodio può essere usato miscelato all’acqua e spruzzato direttamente sulla pianta o sulle parti in cui si è notata la presenza degli afidi. Allo stesso modo può essere usato con l’acqua di annaffiatura da mettere direttamente sulle radici. L’unica limitazione è quella di mescolare bene il prodotto all’acqua affinché non rimangano dei grumi di bicarbonato non disciolti.

Un altro metodo possibile è quello di creare una paccottiglia di bicarbonato di sodio aggiungendo solo poche gocce di acqua. Il miscuglio andrà poi messo su un foglio di carta e strofinato sulla pianta per eliminare la melata. Bisognerà strofinare con molta delicatezza per non graffiare il fusto della pianta. Subito dopo bisogna risciacquare e non lasciare il prodotto attaccato alla pianta.